У російському Стерлітамаку – вибухи, в небі вже клуби диму: ймовірно, уражено завод

У Стерлітамаку у російському Башкортостані вранці у середу, 15 квітня, пролунали вибухи. Під ударом, імовірно, опинилася промислова зона, горить завод.

Про це повідомляють "Exilenova+" та російські телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у Стерлітамаку?

ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на Стерлітамак, над містом фіксують повітряні цілі. За попередньою інформацією, під ударом опинився завод, на місці виникло загоряння, до місця події прямують екстрені служби.

Станом на момент публікації інформації стосовно наявності жертв або постраждалих не оприлюднювали. Додаткових подробиць стосовно наслідків також немає. Місцева влада наразі не коментувала вищезгадані повідомлення.

"Exilenova+" припускає, що відбулося відразу декілька влучань у завод, і всі з них були в річних частинах підприємства. У регіоні працювала протиповітряна оборона, проте вочевидь робота виявилася невдалою.

За попередньою інформацією, у цьому регіоні розташовані підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості, які виробляють компоненти до авіаційної та ракетної техніки, а також вибухових речовин.

Довідково. Відстань від Башкортостана до кордону з Україною становить орієнтовно 1,5 тисячі кілометрів.

