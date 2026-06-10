Росіяни вгатили по об'єкту транспортної інфраструктури у Сумах: є постраждалі

Російська армія 10 червня обстріляла Суми безпілотниками. Внаслідок цього є влучання на об'єкті транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

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Які наслідки обстрілу Сум 10 червня?

Станом на 15:31, поранень через влучання ворожого БпЛА в об'єкт транспортної інфраструктури у Сумах постраждали 4 людини. Зокрема:

62-річний чоловік та 36-річна жінка, вони перебувають у лікарні

Жінки 69 та 38 років, вони отримали кваліфіковану медичну допомогу на місці.

Сергій Кривошеєнко наголосив, що стан усіх постраждалих – задовільний.

Пожежу, що виникла внаслідок удару, ліквідовано. Інші наслідки встановлюються,

– зазначив начальник Сумської МВА.

На цьому удари окупантів по Сумській громаді не припинилися. О 15:49 Кривошеєнко написав, що 65-річний сум'янин зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу на межі Стецьківського та Битицького старостатів Сумської громади.

"Чоловік у задовільному стані доставлений до лікарні", – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, 2 червня у Сумах російський дрон врізався у житлову багатоповерхівку. Після цього виникло задимлення, також у будинку вибиті вікна, звідти госпіталізували літню жінку.