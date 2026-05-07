5 прицільних ударів: ГУР атакувало ворожі локомотиви у Криму прямо під час руху

У квітні 2026 року бійці ГУР завдали 5 прицільних ударів по залізничній логістиці російських військ. Під час руху вантажних поїздів уражено локомотиви та цистерну, які використовувались для перевезення техніки та пального.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Дивіться також Другий за величиною нафтопереробний завод Росії перестав працювати після атаки БпЛА

Які деталі операції ГУР?

У квітні українська розвідка здійснила 5 прицільних ударів по залізничній логістиці ворога на території тимчасово окупованого Криму. Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" атакували об'єкти противника прямо під час руху.

В межах цієї операції було уражено локомотиви, які ворог використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну.

Систематична бойова робота, спрямована на перерізання й ускладнення логістики російського агресора продовжується,

– наголосили в ГУР.

Кадри ураження ворожої логістики в Криму: дивіться ексклюзивне відео ГУР

Важливо! Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу проаналізував атаки Сил оборони на ТОТ Криму. За його словами, удари українських сил по півострову стали дедалі помітнішими, ба більше – наразі вони важливі не тільки для ситуації безпосередньо в Криму, а й впливають на загальний хід війни. Водночас Лакійчук зазначив, що Україна поки не готова до повноцінного наступу на цьому напрямку, тож атаки на півострів варто розглядати як елемент загальної оборонної стратегії. Вони поєднують у собі як ураження в глибині, так і системний тиск на Росію, зокрема на ППО.

Які важливі цілі Росії нещодавно були уражені бійцями ГУР?

Також у квітні цього року спецпризначенці ГУР МО "Примари" атакували та вивели з ладу:

3 десантно-штурмові катери проєкту 05060;

судно забезпечення;

ангар зберігання десантно-штурмових катерів проєкту 05060;

протичовновий літак-амфібію Бе-12 "Чайка".

Попри роботу російського переносного ЗРК українські сили провели успішну операцію, уразивши усі цілі.

На Запорізькому напрямку українські розвідники продовжують завдавати ефективних ударів по живій силі противника. Воїнів не стримує ні складний рельєф, ні намагання окупантів сховатись чи замаскуватись у полях та посадках.

Ще одну успішну операцію українські бійці ГУР МО провели спільно із 104 бригадою ТрО "Горинь". У ході спецоперації було ліквідовано найбільшу кількість бійців російського "Ахмату" з початку вторгнення. Тоді оборонці ліквідували 41 солдата та поранили іще 87. Понад сотня кадирівців вважається зниклими безвісти.

Окрім того, розвідники розтрощили понад 160 одиниць російського броньованого і автомобільного транспорту, понад 25 БпЛА різних типів, а також засоби зв'язку, зокрема РЕБ, РЕР та інженерне обладнання.