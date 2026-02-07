Хімзавод та нафтобаза в Росії відбивали атаку БпЛА: які наслідки удару

Вночі 7 лютого в Росії було неспокійно через атаку безпілотників. Під ударом була, зкрема, Саратовська та Тверська області. В останньо згаданій спалахнула пожежа на хімзаводі.

Про влучання пишуть, зокрема в телеграм-каналах. Інформацію про удар по Тверській області підтвердила й місцева влада.

Які наслідки обстрілу російських регіонів?

У селищі Редкіно Тверської області зафіксували загоряння на території Редкінського дослідного заводу (РОЗ).

Зазначимо, що це найбільше підприємство населеного пункту. Хімічний завод працює з 1902 року та випускає понад 40 видів продукції, зокрема для авіаційної й космічної галузей.

За повідомленнями місцевих жителів і телеграм-каналу SHOT, у Конаковському районі близько 3:30 ночі пролунала серія потужних вибухів – загалом їх нарахували понад десять.

Перед цим у небі було чути характерний звук двигунів безпілотників. Згодом очевидці помітили дим і пожежу в напрямку Редкіно, приблизно за 40 кілометрів від Твері. До місця події виїхали пожежні підрозділи, працювали засоби ППО.

Виконувач обов'язків губернатора Тверської області Віталій Корольов підтвердив, що загоряння на одному з підприємств Конаковського округу сталося внаслідок атаки БпЛА.



Влучання по хімзаводу в Редкіно / Фото supernova+

Подібний інцидент стався й у Саратовській області, де одна з нафтобаз фактично виконала функцію протиповітряної оборони, нейтралізувавши безпілотники.

