Хімзавод та нафтобаза в Росії відбивали атаку БпЛА: які наслідки удару
- У Тверській області Росії внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на хімічному заводі.
- У Саратовській області під ударом була нафтобаза.
Вночі 7 лютого в Росії було неспокійно через атаку безпілотників. Під ударом була, зкрема, Саратовська та Тверська області. В останньо згаданій спалахнула пожежа на хімзаводі.
Про влучання пишуть, зокрема в телеграм-каналах. Інформацію про удар по Тверській області підтвердила й місцева влада.
Цікаво Росіяни не зможуть розставляти "пастки": в ISW пояснили, як відключення Starlink вплине на фронт
Які наслідки обстрілу російських регіонів?
У селищі Редкіно Тверської області зафіксували загоряння на території Редкінського дослідного заводу (РОЗ).
Зазначимо, що це найбільше підприємство населеного пункту. Хімічний завод працює з 1902 року та випускає понад 40 видів продукції, зокрема для авіаційної й космічної галузей.
Удар по хімзаводу в Редкіно: дивіться відео supernova+
За повідомленнями місцевих жителів і телеграм-каналу SHOT, у Конаковському районі близько 3:30 ночі пролунала серія потужних вибухів – загалом їх нарахували понад десять.
Перед цим у небі було чути характерний звук двигунів безпілотників. Згодом очевидці помітили дим і пожежу в напрямку Редкіно, приблизно за 40 кілометрів від Твері. До місця події виїхали пожежні підрозділи, працювали засоби ППО.
Виконувач обов'язків губернатора Тверської області Віталій Корольов підтвердив, що загоряння на одному з підприємств Конаковського округу сталося внаслідок атаки БпЛА.
Влучання по хімзаводу в Редкіно / Фото supernova+
Подібний інцидент стався й у Саратовській області, де одна з нафтобаз фактично виконала функцію протиповітряної оборони, нейтралізувавши безпілотники.
Атака по нафтобазі в Саратовській області: дивіться відео exilenova+
Де ще було гучно в Росії останнім часом?
Увечері 5 лютого Бєлгород опинився під потужним ракетним ударом. Внаслідок атаки в місті виникли серйозні перебої з електропостачанням, опаленням і водою. Глава Бєлгородської області заявив про значні руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури.
А днями Україна вдарила по російському полігону Капустін Яр, застосувавши ракети типу "Фламінго". Внаслідок ураження на території об'єкта було пошкоджено низку споруд. Нагадаємо, що саме звідти Росія запускає "Орешник".
Зі свого боку економіст Олександр Савченко наголошує, що Україні доцільно тимчасово змінити фокус ударів по території Росії, обираючи більш вразливі та чутливі цілі. Також він підкреслив важливість посилення санкційної політики Євросоюзу, зокрема шляхом жорсткого впливу на порушників обмежень. За його словами, Україна могла б узяти на себе роль так званого "поганого поліцейського" у цьому процесі.