Росіяни дуже серйозно готувались, – авіаексперт пояснив особливість денної атаки "Шахедами"

Росія здійснює масовану атаку по Україні вдень 13 травня. Ворог дуже довго готувався до цих обстрілів із застосуванням великої кількості "Шахедів". Однак Україна також готувалася до таких ворожих ударів.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, чим особлива денна атака 13 травня. За його словами, така тактика окупантів не зовсім нова.

До теми Росія завдає масованого удару по Україні посеред дня: усе про вибухи й наслідки ворожого терору

Яку тактику застосовує Росія?

Костянтин Криволап зазначив, що зараз Україна створює таку систему ППО щодо "Шахедів", яка дозволяла б перехоплювати цілі на лінії бойового зіткнення, щоб дрони наближалися до міст. Водночас росіяни шукають дірки, де це ще не працює.

В окупантів була велика діра, яку вони прорвали. Вони пішли там, де сходяться кордони Білорусі, України і Росії, так звана точка "три сестри". З того боку росіяни пішли потужною атакою, великою кількістю "Шахедів" вздовж нашої півночі, а потім розподілялися по західних областях. Інший потік пішов між Одещиною і Миколаївщиною, заходив з півдня. Там значно менша кількість, тому що основне пішло саме через цю, як вони вважають, діру на півночі,

– сказав він.

Коли низька хмарність, "Шахеди" можуть побачити мобільні вогневі групи. Тому дрони-перехоплювачі в умовах такої хмарності не дуже гарно працюють по тепловому сліду, тому є певна проблема зі збиттям. Однак росіяни не очікували, що до цього часу українська ППО зіб'є таку кількість БпЛА.

Росіяни дуже серйозно готувалися. Вони були готові атакувати у разі, якщо ми завдамо удару, коли проходив парад на Красній площі. Відповідно і ми готувалися до того, що росіяни у будь-якому випадку будуть нас атакувати, тому це не несподіванка,

– підкреслив авіаексперт.

Українцям потрібно бути досить уважними, чітко виконувати усі правила щодо власної безпеки, прислухатися до того, що діється навколо. Також не можна нічого знімати, тому що це інформація в реальному часі. Росіяни моніторять усі наші канали, дивляться куди, що і як влучило. З огляду на те, куди долетіли "Шахеди", Росія може по їхній траєкторії зрозуміти наступний шлях.

Є технологія подвійного удару. Туди, де вдарили, коли виїхали рятувальна служба і всі інші, завдають додаткового удару. Наприклад, якщо зняли якесь конкретне приміщення в Луцьку, будівлю, то велика ймовірність того, що туди знову прилетить, особливо коли це виклали в мережу,

– наголосив Криволап.

За його словами, це не зовсім нова тактика, загарбники вже робили такі хвилі. Однак зараз більша концентрація "Шахедів", які запустили у дуже вузькому місці, щоб у такий спосіб протиснути українські засоби оборони.

Зверніть увагу! Авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив масовану атаку "Шахедами" 13 травня. Росіяни використовують щонайменше три канали зв'язку для координації цієї атаки. Зокрема, з території Білорусі, з тимчасово окупованих територій України, також можливий, наприклад, канал через мобільний зв'язок у бік Закарпаття, умовно з Румунії. Тобто ворожі БпЛА пролітають до кордону України, не заходячи на територію Білорусі, але активно використовують зв'язок і вежі на білоруській території. Україна має засоби протидії, але потрібен розвиток розумних систем ППО для ефективного захисту.

Чого можна очікувати далі?

У ніч на 13 травня Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні. Загарбники використовують дрони, щоб перевантажити українську ППО. У ГУР заявили, що атака може відбуватися у кілька хвиль.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що російська атака 13 травня може тривати до обіду 14 травня. Вночі Росія може завдати і ракетного удару. Можливо, буде ще одна хвиля, тому що ворог накопичив достатній запас "Шахедів".

За його словами, ціллю росіян можуть стати об'єкти критичної інфраструктури й Укрзалізниці. Ймовірно, під ударом знову буде Захід України. Також не виключено, що буде комбінована атака на центральну Україну чи на Захід. Ворог використовує реактивні "Шахеди" та "Шахеди" на радіокеруванні.