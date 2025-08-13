У Росії бідкаються на атаку дронів: на Брянщині біля нафтоперекачувальної станції лунають вибухи
- У Брянській області Росії знову лунали вибухи, імовірно, через атаку дронів.
- Губернатор Брянської області повідомив про 12 дронів, які знищила російська протиповітряна оборона, але точні наслідки атаки ще уточнюються.
У ніч проти 13 серпня у Росії скаржилися на гучні звуки. Імовірно, на територію країни знову завітали невідомі дрони. Цього разу під прицілом БпЛА перебуває Брянська область.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також СБУ уразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу ворога, – Малюк
Де чули вибухи в Росії?
За інформацією місцевих жителів, під атаку дронів потрапив населений пункт Унеча та його район. Там розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція"Унеча" нафтопроводу "Дружба", на який вже було скоєно наліт дронів 6 серпня.
У ніч проти середи, 13 липня, ціллю, ймовірно, знову став цей об'єкт у селі Високе. В мережі опублікували відео й стверджується, що воно було зняте на місці події. На кадрах помітно сильну пожежу.
Увага! Відео 18+, присутня ненормативна лексика.
Як зазначив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, над регіоном пролітали 12 дронів, які буцімто знищила російська протиповітряна оборона.
Наслідки уточнюються. Оперативні та екстрені служби працюють на місці,
– зазначив Богомаз.
Російські ЗМІ повідомляли, що минула атака по об'єкту в Унечі була успішною – щонайменше один безпілотник потрапив у ЛВДС нафтопроводу "Дружба", що належить холдингу "Транснафтопродукт". Через трубопроводи станції транспортують російську нафту. Система "Дружби" сягає довжиною 8900 кілометрів. Нафтопровідна магістраль проходить через кілька країн і 45 великих річок.
Нагадаємо, 1 червня в районі Унечі стався підрив на залізничних коліях. У момент руйнування мосту там проїжджав шляховимірювальний поїзд. Того дня російська залізниця постраждала від кількох диверсій.