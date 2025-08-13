У ніч проти 13 серпня у Росії скаржилися на гучні звуки. Імовірно, на територію країни знову завітали невідомі дрони. Цього разу під прицілом БпЛА перебуває Брянська область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також СБУ уразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу ворога, – Малюк

Де чули вибухи в Росії?

За інформацією місцевих жителів, під атаку дронів потрапив населений пункт Унеча та його район. Там розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція"Унеча" нафтопроводу "Дружба", на який вже було скоєно наліт дронів 6 серпня.

У ніч проти середи, 13 липня, ціллю, ймовірно, знову став цей об'єкт у селі Високе. В мережі опублікували відео й стверджується, що воно було зняте на місці події. На кадрах помітно сильну пожежу.

Увага! Відео 18+, присутня ненормативна лексика.

Як зазначив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, над регіоном пролітали 12 дронів, які буцімто знищила російська протиповітряна оборона.

Наслідки уточнюються. Оперативні та екстрені служби працюють на місці,

– зазначив Богомаз.

Російські ЗМІ повідомляли, що минула атака по об'єкту в Унечі була успішною – щонайменше один безпілотник потрапив у ЛВДС нафтопроводу "Дружба", що належить холдингу "Транснафтопродукт". Через трубопроводи станції транспортують російську нафту. Система "Дружби" сягає довжиною 8900 кілометрів. Нафтопровідна магістраль проходить через кілька країн і 45 великих річок.

Нагадаємо, 1 червня в районі Унечі стався підрив на залізничних коліях. У момент руйнування мосту там проїжджав шляховимірювальний поїзд. Того дня російська залізниця постраждала від кількох диверсій.