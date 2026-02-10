Понад 50 тисяч мешканців Владивостока без світла та тепла: у місті палає ТЕЦ
- У Владивостоці на ТЕЦ "Північна" сталася аварія, через яку без електрики та тепла залишилися понад 50 тисяч людей.
- Електроенергію відновили за кілька годин, а резервні лінії частково відновили комунікації, причини загоряння встановлюються.
Вранці 10 лютого у російському Владивостоці сталась маштабна аварія на ТЕЦ "Північна". Спалахнув трансформатор, через що без електрики та опалення залишилися близько 50 тисяч мешканців.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та регіональна прокуратура.
Що відомо про аварію на ТЕЦ "Північна" у Владивостоці?
Аварія на території підстанції у Радянському районі Владивостока сталась зранку 10 лютого. За даними регіональної прокуратури та місцевих ЗМІ, після замикання трансформатора спалахнула пожежа та заіскрились комунікації.
За попередніми даними, без електропостачання залишились понад 50 тисяч споживачів – 300 багатоквартирних та приватних будинків, а також 7 шкіл, без тепла – більш ніж 14 тисяч мешканців. Подекуди зникла гаряча вода через відключення насосів. Також у місті не працювали світлофори та каси у магазинах.
Влада міста повідомила, що за кілька годин після аварії електроенергію відновили, а резервні лінії забезпечили часткове відновлення комунікацій.
Фахівці планують повністю усунути наслідки аварії протягом декількох годин.
Причини загоряння встановлюються.
Бєлгород залишився без тепла: яка там ситуація нині?
7 лютого, внаслідок удару по ТЕЦ "Луч" та електропідстанції у Бєлгороді стався масштабний блекаут. На ранок 8 лютого без опалення залишилися близько 80 тисяч людей.
Ввечері 8 лютого місцева влада повідомила про відновлення постачання світла, газу та води, втім тепла у місцевих немає й досі. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков попередив росіян про "черговий вкрай складний період".
Влада вирішила злити воду з системи опалення допоки ТЕЦ не буде готова до подачі тепла.
Для дітей шкільного віку оголосили евакуацію. Їх відвезуть у "ті місця, які вже звичні, як-от Крим" або інші регіони. В інші області (або окуповані регіони України) відвезуть і самотніх пенсіонерів, інвалідів, багатодітні родини.