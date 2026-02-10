Понад 50 тисяч мешканців Владивостока без світла та тепла: у місті палає ТЕЦ

Вранці 10 лютого у російському Владивостоці сталась маштабна аварія на ТЕЦ "Північна". Спалахнув трансформатор, через що без електрики та опалення залишилися близько 50 тисяч мешканців.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та регіональна прокуратура.

Що відомо про аварію на ТЕЦ "Північна" у Владивостоці?

Аварія на території підстанції у Радянському районі Владивостока сталась зранку 10 лютого. За даними регіональної прокуратури та місцевих ЗМІ, після замикання трансформатора спалахнула пожежа та заіскрились комунікації.

За попередніми даними, без електропостачання залишились понад 50 тисяч споживачів – 300 багатоквартирних та приватних будинків, а також 7 шкіл, без тепла – більш ніж 14 тисяч мешканців. Подекуди зникла гаряча вода через відключення насосів. Також у місті не працювали світлофори та каси у магазинах.

Влада міста повідомила, що за кілька годин після аварії електроенергію відновили, а резервні лінії забезпечили часткове відновлення комунікацій.

Фахівці планують повністю усунути наслідки аварії протягом декількох годин.

Причини загоряння встановлюються.

