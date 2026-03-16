Укр Рус
24 Канал Новини України
16 березня, 01:57
2

Росія вдарила по Запоріжжю: постраждали люди, спалахнула пожежа

Олесь Друкач
Основні тези
  • Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя 16 березня постраждали люди.
  • Також зруйновано будинки й виникла пожежа у приватному секторі.

Повітряної атаки вночі 16 березня зазнало Запоріжжя. Кілька людей зазнали травм, у приватному секторі є руйнування та виникла пожежа.

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ось що відомо на цей момент.

Хронологія атаки 

Що відомо про удари по Запоріжжю 16 березня на їхні наслідки?

У місті Запоріжжя повітряна тривога тривала З 23:21 до 01:02 на межі діб 15 та 16 березня. У цей час російська армія завдала повітряного удару, застосувавши безпілотники.

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що після атаки ворога в обласному центрі виявлено руйнування, також постраждали люди. 

У приватному секторі міста, зокрема, є зруйновані та пошкоджені будинки, сталася пожежа. Дві жінки постраждали 48 і 81 років та 18-річний чоловік.

Наслідки атаки на Запоріжжя 16 березня / Фото ОВА

 

 

Куди ще цієї доби гатила Росія?

  • Зранку у Київській області чули вибухи через роботу ППО під час атаки російських БпЛА. Повітряна тривога була у Вишгородському та Броварському районах.
  • Також російський безпілотник атакував блокпост під Черніговом, поранивши кількох українських військовослужбовців. Їх госпіталізували.