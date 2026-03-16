Росія вдарила по Запоріжжю: постраждали люди, спалахнула пожежа
- Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя 16 березня постраждали люди.
- Також зруйновано будинки й виникла пожежа у приватному секторі.
Повітряної атаки вночі 16 березня зазнало Запоріжжя. Кілька людей зазнали травм, у приватному секторі є руйнування та виникла пожежа.
Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ось що відомо на цей момент.
Що відомо про удари по Запоріжжю 16 березня на їхні наслідки?
У місті Запоріжжя повітряна тривога тривала З 23:21 до 01:02 на межі діб 15 та 16 березня. У цей час російська армія завдала повітряного удару, застосувавши безпілотники.
Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що після атаки ворога в обласному центрі виявлено руйнування, також постраждали люди.
У приватному секторі міста, зокрема, є зруйновані та пошкоджені будинки, сталася пожежа. Дві жінки постраждали 48 і 81 років та 18-річний чоловік.
Наслідки атаки на Запоріжжя 16 березня / Фото ОВА
Куди ще цієї доби гатила Росія?
- Зранку у Київській області чули вибухи через роботу ППО під час атаки російських БпЛА. Повітряна тривога була у Вишгородському та Броварському районах.
- Також російський безпілотник атакував блокпост під Черніговом, поранивши кількох українських військовослужбовців. Їх госпіталізували.