Росія вдарила по Запоріжжю: постраждали люди, спалахнула пожежа

Повітряної атаки вночі 16 березня зазнало Запоріжжя. Кілька людей зазнали травм, у приватному секторі є руйнування та виникла пожежа.

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ось що відомо на цей момент.

Що відомо про удари по Запоріжжю 16 березня на їхні наслідки?

У місті Запоріжжя повітряна тривога тривала З 23:21 до 01:02 на межі діб 15 та 16 березня. У цей час російська армія завдала повітряного удару, застосувавши безпілотники.

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що після атаки ворога в обласному центрі виявлено руйнування, також постраждали люди.

У приватному секторі міста, зокрема, є зруйновані та пошкоджені будинки, сталася пожежа. Дві жінки постраждали 48 і 81 років та 18-річний чоловік.

Наслідки атаки на Запоріжжя 16 березня / Фото ОВА

