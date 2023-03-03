"Що відбувається, алло" : у Соловйова істерика через останні події на території Росії

Останніми днями Росію неабияк лихоманить, а разом із нею – головного пропагандиста Соловйова. У нього почалася істерика на фоні вибухів та інших інцидентів на території країни-агресорки.

Розсипатися образами та звинуваченнями він вирішив під час свого ефіру "СоловйовLive". 24 Канал подивився уривок замість вас, щоб мінімізувати ваш травматизм, а також нагадати, що у росіян дуже палає від того, що вони вже не відчувають себе у безпеці.

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У Соловйова страшенно палає

І що? У Петербурзі введений режим якийсь, б**ть, та гаразд, дурниці. Це ми навчання проводили. Ага. Може і навчання ви проводили, але чого б це? Що відбувається, алло? З ким розмовляти? Кому що говорити?,

– істерить Соловйов.

Соловйов істерить через ситуацію в Росії: дивіться відео

Особливо його розлютило, що російські дипломати дозволяють собі коментувати призупинення участі країни-агресорки у ДСНО. За словами Соловйова, дипломати повинні говорити про дипломатію. І його обурює, що вони відповідають на питання, в яких не компетентні.

Несподіваний поворот. Соловйов заговорив про компетенцію. Ми от не можемо визначитися, у чому він більше компетентний: у підлабузництві до керуючої верхівки, чи у розганянні істерики на токшоу.

Поки Соловйов бідкається, росіяни знаходять героїв