"Що відбувається, алло" : у Соловйова істерика через останні події на території Росії
Останніми днями Росію неабияк лихоманить, а разом із нею – головного пропагандиста Соловйова. У нього почалася істерика на фоні вибухів та інших інцидентів на території країни-агресорки.
Розсипатися образами та звинуваченнями він вирішив під час свого ефіру "СоловйовLive". 24 Канал подивився уривок замість вас, щоб мінімізувати ваш травматизм, а також нагадати, що у росіян дуже палає від того, що вони вже не відчувають себе у безпеці.
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У Соловйова страшенно палає
І що? У Петербурзі введений режим якийсь, б**ть, та гаразд, дурниці. Це ми навчання проводили. Ага. Може і навчання ви проводили, але чого б це? Що відбувається, алло? З ким розмовляти? Кому що говорити?,
– істерить Соловйов.
Соловйов істерить через ситуацію в Росії: дивіться відео
Особливо його розлютило, що російські дипломати дозволяють собі коментувати призупинення участі країни-агресорки у ДСНО. За словами Соловйова, дипломати повинні говорити про дипломатію. І його обурює, що вони відповідають на питання, в яких не компетентні.
Несподіваний поворот. Соловйов заговорив про компетенцію. Ми от не можемо визначитися, у чому він більше компетентний: у підлабузництві до керуючої верхівки, чи у розганянні істерики на токшоу.
Поки Соловйов бідкається, росіяни знаходять героїв
- Напередодні у Брянській області відбувалися дивні дива. І в них, ясна річ, росіяни намагалися звинуватити "українських диверсантів". Правда, потім з'ясувалося, що на територію своєї ж країни увійшли бійці з "Російського Добровольчого Корпусу". Але зараз не про це.
- Отже, тоді ж пропагандисти вигадали легенду про буцімто обстріляний автобус зі школярами. Правда, її швиденько зам'яли, бо згадали, що навчання дистанційне, тому ніхто ні на якому автобусі не їхав.
- Тому виникла нова версія. Вже про обстріл "Ниви", в якій був водій – дядько Леонід – та троє школярів, зокрема Федір, про якого й піде мова.
- Отже, малий не лише отримав поранення, коли по машині відкрили вогонь. Він ще й врятував дівчат, коли зрозумів, що дядько Леонід помер від кулі. Справжній прояв мужності.
- Але це ще одна романтизована байка, яку поширюють росіяни. Того ж дня вони вигадували про дівчинку, яку поранили і її відправили до лікарні. Потім заявили, що вона померла та майже водночас зазначили, що ледь не "воскресла". І вже пізніше виникла легенда про якогось пораненого хлопчика. Власне, того самого Федора.