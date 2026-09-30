Від атаки на Житомирщину постраждали 7 об'єктів: серед них підприємства та енергетика

З вечора 29 вересня Росія кілька разів вдарила дронами по Житомирщині. Під ударом опинилися 7 різних об'єктів.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає 24 Канал. Під атакою дронів опинилися об'єкти в Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах.

Б'ють по цивільній інфраструктурі

Як наголосив Бунечко, Росія в черговий раз намагається знищити саме цивільну інфраструктуру. Також ворог вдарив по об'єкту енергетики.

Як завжди, росіяни намагаються нищити об'єкти цивільної інфраструктури. Цього разу під ударом опинилися підприємства харчової, переробної промисловості та об'єкти енергетики. Внаслідок ворожої атаки також згоріли 4 автівки. На місці подій працюють рятувальники та спеціальні служби,

– зазначив голова Житомирської ОВА.

На місці працюють рятувальники. Вони обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Наразі немає повідомлень про постраждалих та загиблих.

Додамо, вранці 30 вересня Росія вдарила по супермаркету "Фора" на Київщині. Там виникла пожежа. Місцеві пабліки повідомляють, що в супермаркеті перебували люди.