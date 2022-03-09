Вибухотехніки в Харкові розбирають залишки снарядів: промовісті відео

На Харківщині рятувальники намагаються ліквідувати залишки вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупантами.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу повідомив начальник піротехнічних спеціальних робіт гуманітарного розмінування Ігор Гончарук.

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Він розповів, що наразі на Харківщині триває ліквідація залишки російських снарядів. Найчастіше окупанти випускали по цьому напрямку ракети радянської реактивної системи залпового вогню "Ураган", а також "Смерч". Крім того, рятувальники прибирають залишки авіаційних бомб.

Найбільша авіаційна бомба, яку ми вилучили, це – FAB-500. Сталося це 3 березня на Харківщині,

– сказав Ігор Гончарук.

За його словами, російські окупанти гатили не лише по українських захисниках, але й по житлових будинках цивільних. Зокрема, від касетних елементів постраждали цивільні території.

Що відомо про касетні бомби Це – авіабомби і артилерійські снаряди, що складаються з виштовхуваного заряду і сотень вибухонебезпечних малих бойових елементів. Ці елементи розлітаються на велику територію, що збільшує збитки та втрати. Небезпека касетних бомб полягає також у тому, що деякі з них не вибухають одразу і залишаються на землі. Тим самим, вони можуть завдати шкоду у майбутньому цивільним.

Вибухотехніки в Харкові розбирають залишки снарядів / Фото 24 каналу

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