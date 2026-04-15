"Вибухова" атмосфера в Самарі: щось злетіло у повітря на пороховому заводі
- У Самарі на заводі "Коммунар" стався вибух, там виготовляють вибухівку та боєприпаси.
- Завод знаходиться під санкціями ЄС і розташований у селищі Петра Дубрава за понад 800 кілометрів від кордону з Україною.
У російській Самарі посеред дня 15 квітня у промзоні пролунав потужний вибух. Попередньо "бавовна" завітала на ФКП "Самарський завод "Коммунар"".
Про це пише Exilenova+.
Що відомо про "бавовну" під Самарою?
В регіоні була "безпілотна небезпека", не працювали аеропорти.
На "Коммунарі", де пролунав вибух, виготовляють вибухівку, піротехнічні засоби, вогнепровідні шнури та компоненти для порохів, а також споряджають боєприпаси.
Саме звідти снаряди одразу їдуть на фронт.
У мережі зауважують на білому кольорі диму після вибуху – ймовірно, у небо злетів порох.
Довідково. Федеральне казенне підприємство "Самарський завод "Комунар"" (ФКП "СЗК") розташоване у селищі Петра Дубрава Самарської області. Це за понад 800 кілометрів від кордону з Україною.
Цей завод підсанкційний. Зокрема, він включений до 17-го пакету санкцій ЄС.
Останні вибухи в Росії
Вдень 15 квітня у російському Стерлітамаку пролунали вибухи. Ймовірно, уражено Стерлітамацький нафтохімічний завод. Об'єкт розташований у російському Башкортостані, що орієнтовно за 1,5 тисячі кілометрів від України.
А вночі гучно було у Бєлгородській області Росії. Там під ударом опинився район Валуйок, де розташовані склади паливно-мастильних матеріалів та логістичні об’єкти російських військ.
До слова, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни оголили тили. Так, за 500 кілометрів від кордону з Україною практично зникла ППО. Тож поки у росіян не вистачає різних ЗРК, Сили оборони б'ють по важливих для них об'єктах.