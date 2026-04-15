"Вибухова" атмосфера в Самарі: щось злетіло у повітря на пороховому заводі

У російській Самарі посеред дня 15 квітня у промзоні пролунав потужний вибух. Попередньо "бавовна" завітала на ФКП "Самарський завод "Коммунар"".

Про це пише Exilenova+.

Що відомо про "бавовну" під Самарою?

В регіоні була "безпілотна небезпека", не працювали аеропорти.

На "Коммунарі", де пролунав вибух, виготовляють вибухівку, піротехнічні засоби, вогнепровідні шнури та компоненти для порохів, а також споряджають боєприпаси.

Саме звідти снаряди одразу їдуть на фронт.

У мережі зауважують на білому кольорі диму після вибуху – ймовірно, у небо злетів порох.

Вибух на "Коммунарі": дивіться відео

Довідково. Федеральне казенне підприємство "Самарський завод "Комунар"" (ФКП "СЗК") розташоване у селищі Петра Дубрава Самарської області. Це за понад 800 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташоване селище Петра Дубрава: дивіться на карті

Цей завод підсанкційний. Зокрема, він включений до 17-го пакету санкцій ЄС.

