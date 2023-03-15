Українські прикордонники в околицях Бахмута за допомогою дронів доставляють російським загарбникам вибухові сюрпризи прямісінько в окопи зі сміття.

Відео роботи дрона поділився на своїй сторінці в фейсбук волонтер Юрій Голик.

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Окупанти закопалися в нашу землю, замаскувалися по щілинах поміж свого сміття. Але прикордонники знаходять ворога та доставляють йому "подарунки". У цьому їм допомагає безпілотник Mavic 3. Один з тих, що відправили їм ми,

– написав волонтер.

Дрони і досі лишаються одним з найнеобхідніших інструментів в роботі для наших військових, зазначає Юрій Голик. Саме тому він разом з волонтером та спортсменом Сергієм Стаховським регулярно передають БПЛА різним бригадам та підрозділам ЗСУ, від яких отримують запити.



Вибухові подарунки для окупантів від прикордонників на бахмутському напрямку / Фото фейсбук Юрія Голика

Одну з останніх партій Mavic 3 волонтери відправили до бійців 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана, яка працює в Донецькій та Луганській областях, а наразі виконує бойові задачі в Бахмуті.



Вибухові подарунки для окупантів від прикордонників на бахмутському напрямку / Фото фейсбук Юрія Голика