Вибухові подарунки для окупантів від прикордонників на Бахмутському напрямку
Джерело:фейсбук Юрія Голика
Українські прикордонники в околицях Бахмута за допомогою дронів доставляють російським загарбникам вибухові сюрпризи прямісінько в окопи зі сміття.
Відео роботи дрона поділився на своїй сторінці в фейсбук волонтер Юрій Голик.
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Окупанти закопалися в нашу землю, замаскувалися по щілинах поміж свого сміття. Але прикордонники знаходять ворога та доставляють йому "подарунки". У цьому їм допомагає безпілотник Mavic 3. Один з тих, що відправили їм ми,
– написав волонтер.
Дрони і досі лишаються одним з найнеобхідніших інструментів в роботі для наших військових, зазначає Юрій Голик. Саме тому він разом з волонтером та спортсменом Сергієм Стаховським регулярно передають БПЛА різним бригадам та підрозділам ЗСУ, від яких отримують запити.
Вибухові подарунки для окупантів від прикордонників на бахмутському напрямку / Фото фейсбук Юрія Голика
Одну з останніх партій Mavic 3 волонтери відправили до бійців 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана, яка працює в Донецькій та Луганській областях, а наразі виконує бойові задачі в Бахмуті.
Вибухові подарунки для окупантів від прикордонників на бахмутському напрямку / Фото фейсбук Юрія Голика