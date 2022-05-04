Вибухові сюрпризи: український сапер показав, як нищить росіян – відео
Джерело:Український свідок
Роботу саперів під час російсько-української війни важко переоцінити. Сапер із позивним Кримський воює творчо, постійно вигадуючи нові способи боротьби з окупантами.
Кримський, або просто Крим – як кличуть його побратими, в лавах ЗСУ з 2019 року. Крим за фахом – сапер, але, як сам відзначає, "цікавився всім, що стріляє, з дитинства".
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Сапер Кримський і його цікавинки: дивіться відео
Кримський веде знімальну групу у приміщення, де демонструє роботу одного зі своїх пристроїв: стріляє з рогатки – і в іншому куті кімнати гучно вибухає. Каже, що така рогатка працює на відстані 150 метрів і відволікає увагу ворога.
Поряд з Кримським – його побратим Валерій Маркус, блогер, письменник, мандрівник і ветеран АТО.
Крим – такий один,
– жартує Валерій.
Маркус і Кримський іронізують: "Від наших зусиль у людей піднімається дух". В якості підтвердження своїх слів Крим розповідає, як одного разу зупинив прорив російських солдатів, закинувши в окоп фугас. Ті, хто вижили, повтікали.
Тримаємось, браття, – каже Крим. – Все буде Україна!
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