Вибухові сюрпризи: український сапер показав, як нищить росіян – відео

Роботу саперів під час російсько-української війни важко переоцінити. Сапер із позивним Кримський воює творчо, постійно вигадуючи нові способи боротьби з окупантами.

Кримський, або просто Крим – як кличуть його побратими, в лавах ЗСУ з 2019 року. Крим за фахом – сапер, але, як сам відзначає, "цікавився всім, що стріляє, з дитинства".

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Кримський веде знімальну групу у приміщення, де демонструє роботу одного зі своїх пристроїв: стріляє з рогатки – і в іншому куті кімнати гучно вибухає. Каже, що така рогатка працює на відстані 150 метрів і відволікає увагу ворога.

Поряд з Кримським – його побратим Валерій Маркус, блогер, письменник, мандрівник і ветеран АТО.

Крим – такий один,

– жартує Валерій.

Маркус і Кримський іронізують: "Від наших зусиль у людей піднімається дух". В якості підтвердження своїх слів Крим розповідає, як одного разу зупинив прорив російських солдатів, закинувши в окоп фугас. Ті, хто вижили, повтікали.

Тримаємось, браття, – каже Крим. – Все буде Україна!

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