Вибуховий ранок: у Пермі атакували один із найбільших НПЗ у Росії

Зранку 21 серпня у російській Пермі пролунали вибухи. Під удар міг потрапити місцевий нафтопереробний завод.

Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку на НПЗ у Пермі?

Місцеві жителі повідомляють, що в районі нафтопереробного заводу пролунала серія вибухів. Користувачі активно публікують кадри, де чорний дим починає здійматися над містом.

Дрони завдали удару по НПЗ у Пермі: дивіться відео

Відомо, що у Пермі розташований завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Він є одним із найбільших у Росії із потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод зазнавав ударів наприкінці квітня, у травні та липні. Після атаки в липні повідомлялося про аварійну зупинку установки первинної переробки, через що підприємство працювало приблизно на 75% своїх потужностей.

Росіяни активно публікують наслідки ударів по НПЗ у Пермі: дивіться відео

Наразі детальної інформації про масштаби наслідків атаки немає.

Пожежа після удару: дивіться відео

Нагадаємо, протягом 19 – 20 серпня українські Сили оборони завдали ударів по важливих об'єктах нафтової інфраструктури Росії. Під ураженням опинилися НПЗ "ТАНЕКО" у Нижньокамську, Татарстан, та нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї.

На територіях обох підприємств спалахнули пожежі. Відомо, що "ТАНЕКО" здатний переробляти до 16 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує російську армію паливом та іншими нафтопродуктами, тоді як Таманський термінал має потужність перевалки до 19,9 мільйона тонн нафти, нафтопродуктів і скраплених вуглеводневих газів на рік.

Крім того, уранці 19 серпня Уфу в Башкортостані атакували безпілотники, після чого на території одного з нафтопереробних підприємств спалахнула пожежа. За словами місцевої влади, дрон пошкодив установку переробки нафти та трубопроводи, однак росіяни заявили про незначні збитки й планують відновити обладнання протягом кількох днів.