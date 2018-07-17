Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком

Розслідування справи, в якій фігурує вже доторканий народний депутат Михайло Добкін, завершена і незабаром має бути передана до суду. Але, схоже, у цій справі не вистачає фігурантів. Не останню роль у схемі зіграв і Геннадій Кернес, який на той момент був секретарем міськради. Але дотепер генеральний прокурор не наважився на офіційне звинувачення.

Фінал цьогорічного парламенського сезону виявився не таким плідним, як минулорічний. Недоторканості позбавили Надію Савченко та Євгена Бакуліна. Майже одноголосно. Головному прокурору Юрію Луценко не довелося ні з ким навіть сперечатися. Не те, що минулого року. Пам'ятаєте, він вносив подання один за одним одразу шістьох нардепів. Скандалив, переконував. Домогтися зняття імунітету тоді вдалося з Максима Полякова та Борислава Розенблата, Олеся Довгого та Михайла Добкіна.

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Рік потому гучна бурштинова справа Розенблата та Полякова в очікуванні розгляду Фемідою, проти Олеся Довгого, якого підозрювали у махінаціях з землею в Києві, через відсутність належних доказів провадження закрили, а от Михайло Добкін разом з адвокатами нині знайомитиметься із матеріалами справи – її вже передають до суду.



Михайло Добкін

Добкіна рівно рік тому позбавили імунітету за звинуваченнями у дерибані харківської землі в ті часи, коли він був у Харкові мером. Землі громади роздавали за так званою кооперативною схемою – безкоштовно. Мова про сотні гектарів. Схема тому то й зветься схемою, що формально вона виглядала законною. Адже за законом, безкоштовно отримати землю можуть нужденні городяни, які столи в черзі на житло та об’єдналися в кооперативи з метою звести будинок за власний кошт.

У Харкові цим захопилися настільки, що віддавали кооперативам ділянки не сотками, а цілими гектарами; в десятках кооперативів фігурували одні й ті самі призвіща; на цих ділянках відкрито будувалися судді, прокурори, харківські чиновники і сам міський голова! Схему навіть не збиралися приховувати, однією із співзасновник кооперативу, якому дістався шмат землі у Лісопарку, значиться матір Добкіна Алла.

Зараз на тій ділянці – резиденція екс-мера, екс-губернатора, а нині – доторканого нардепа від "Опоблоку". Важливо зазначити, що у провадженні щодо кооперативної схеми фігурує не лише Добкін. Він, як міський голова, погоджував виділення землі. Але як співучасники дерибану у справі проходять його підлеглі.

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Зокрема, це головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький та чиновниця, що курує питаня містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяна Овіннікова. Не останню роль у схемі зіграв і Геннадій Кернес, який на той момент був секретарем міськради. Але дотепер генеральний прокурор не наважився на офіційне звинувачення. Грозився, що коли слідчі отримають достатньо підстав, Кернесу обов'язково оголосять про підозру, як і решті фігурантів. Схоже, підстав дотепер не знайшли. Хоча й дитині в Харкові відомо, жодні питання у місті не вирішуються без його згоди, як тоді, так і зараз.



Геннадій Кернес

До речі, Кернес має особливу здатність виходити сухим із будь-якої халепи. ГПУ не помітила його участі у кооперативній схемі, не помітила і колорадських стрічок, які він чіпляв на себе в Харкові, виступаючи з трибуни антимайдану на на так званому з'їзді депутатів Сходу та Півдня України у лютому 2014 року.

Навіть справа у побитті євромайданівця, що слухається у Полтаві четвертий поспіль, і в якій Кернес є головним підозрюваним, мляво, але просувається до свого завершення. То свідки змінюють свідчення, то судді погрожують відводом, то заразом всі учасники процесу ігнорують засідання. Сам Кернес тріумфально прогнозує, що завершення полтавської саги – не за горами.

Я сама нещодавно була у Харкові в особистих справах, і мене вразило, як активно рекламують харків'янам здобутки Президента. Місцеве телебачення крутить ролики про активну співпрацю чинних мера та Президента. Звісно, така соціальна реклама – ініціатива місцевої влади. Про що це говорить?

Це чергове підтвредження особливих домовленостей Геннадія Кернеса та Петра Порошенка, про підтримку якого на найближчих виборах вже відкрито говорить сам Кернес. Схоже, це також і міцний імунітет Кернеса, який від будемного 2014 року захищає його від кримінальнного переслідування та надає карт-бланш будь-які дії у Харкові.

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З одного боку, бачимо, що влада ніби щось розслідує, а результат на виході – нульовий. За кооперативну схему віддувається друг та колега. Щось мені підказує, захопливий це буде процес, та навряд Добкіна образять судовим вироком. Але не будемо гадати на кавовій гущі, дочекаємось перегляду цього дійства. Судовий розгляд ймовірно почнеться восени.