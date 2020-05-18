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БЛОГ Михайло Дубинянський
Історик, публіцист, політичний оглядач

Вічнозелений президент, або Коли нове стане старим

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / 24 канал

Днями Україна відзначить першу річницю перебування Володимира Зеленського на Банковій.

Год, проведенный у руля, принято считать важной психологической вехой. Символическим рубежом, после которого власть не вправе именоваться "новой" и требовать соответствующих поблажек. Простившись с новизной, правящая команда больше не может ссылаться на трудности переходного периода. Попрощавшись с новизной, власть имущие не могут сетовать на тяжелое наследие предшественников, до которого еще не дошли руки. Распрощавшись с новизной, руководство страны принимает полную ответственность за происходящее и пожинает плоды собственной политики.

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Впрочем, уже очевидно, что Владимир Александрович – случай особый, и что после 20 мая 2020 года ему удастся сохранить ореол "новой власти": по крайней мере, в массовом сознании. Вопреки календарю, президент Зе будет и дальше пользоваться привилегиями новичка.

На руку Банковой играют как минимум три обстоятельства, растягивающие эффект новизны и оттягивающие старение гаранта в глазах населения.

Первое. Сама личность господина Зеленского – молодого непрофессионала, ворвавшегося в большую политику. Зеленский не похож на привычных государственных деятелей – значит, к нему нельзя подходить с той же меркой. Зеленский не искушен в политических делах – значит, ему требуется больше времени на адаптацию. Зеленский бросил публичный вызов системе, формировавшейся более четверти века, – значит, ожидание результатов может затянуться. Все это способствовало консервации Владимира Александровича в образе "нового лица".

Второе. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Весной 2020-го, когда Зеленский шел к первой годовщине своего правления, человечество столкнулось с абсолютно новой шокирующей реальностью. А новая реальность означает психологическую перезагрузку и фактически обнуляет предыдущие девять месяцев Зе-президентства. Богдан, Гончарук и турборежим улетучиваются из народной памяти, будучи заслонены коронавирусом и карантином. В сознании миллионов обывателей отпечаталась яркая картинка: новая украинская власть борется с новым глобальным вызовом. Все, что было до того – вроде бы и не в счет.

Наконец, третье. Владимиру Александровичу стоит поблагодарить своего предшественника, не пожелавшего сойти со сцены после прошлогоднего фиаско. В отличие от других экс-президентов, Петр Порошенко претендует на ведущее место в украинской политике. Он ежедневно напоминает о себе, мелькает в новостях, провоцирует жаркие споры в соцсетях. И тем самым невольно играет роль старой власти, на фоне которой Зеленский продолжает выглядеть новичком. Создается впечатление, будто непопулярный Петр Алексеевич совсем недавно проиграл выборы, покинул Банковую и освободил место для молодого и дерзкого Зе. Исчезни предыдущий гарант из публичного пространства – и действующий глава государства остался бы наедине с самим собой, растеряв визуальную новизну намного быстрее.

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Непрофессионализм, коронавирус, Порошенко – с таким арсеналом можно продержаться в "новых президентах Украины" не год, а куда дольше. Но со временем солидный запас новизны все-таки иссякнет. Со временем Зеленскому придется распрощаться со своим главным козырем. И не обнаружат ли соотечественники, что за душой у Владимира Александровича не было ничего, кроме умения быть новым?

Автор: Михайло Дубинянський
Теги: Коронавірус в Україні Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини України Новини політики Публікації
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