Від Facebook до Meta: як починалась головна соцмережа планети

28 жовтня засновник Facebook Марк Цукерберґ оголосив про перейменування компанії. Тепер вона називається Meta. Головна мета ребрендингу Facebook — зміцнити зв'язок компанії з новим проєктом Metaverse, "метасвіту", в якому Цукерберґ бачить майбутнє інтернету. І хоча мільйони слів уже написано про Facebook, проте ніхто не розповів усієї історії, підтверджуючи її правдивість.

Дехто вже починає усвідомлювати весь масштаб небезпеки, cтикаючись із шокуючими методами компанії: починаючи від зростання за будь-яку ціну та захоплення її найбільших конкурентів, як-то WhatsApp та Instagram, до розробки платформи, яка викликає звикання і залежність.

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Незабаром у видавництві BookChef стане доступною для продажу книга Стівена Ліві під назвою "Інсайдерська історія Facebook". У ній автор змістовно розповідає про неймовірний підприємницький успіх Марка Цукерберґа, ґрунтуючись на сотнях інтерв'ю та інсайдерській інформації, і повністю розкриває всю історію компанії.

Ексклюзивно для читачів 24 каналу ми публікуємо уривок із книги:

Команда "М" Facebook складається приблизно з сорока лідерів — людей, які приймають найважливіші рішення і відповідають за їх виконання. Вони збираються кілька разів на рік у великій залі Класичного кампусу. Зустріч в липні 2018 була однієї з перших після скандалу з Cambrdige Analytica.

Все почалося, як зазвичай. На зустрічах команди "М" всі директори коротко розповідають, що відбувається в їхній роботі й житті. Ці виступи можуть бути доволі емоційними, як-от: "Моя дитина захворіла… мій шлюб розпався"… Цукерберґ завжди виступає останнім. Цього разу він зробив несподіване оголошення.

Він читав книгу венчурного капіталіста Бена Горовіца, бізнес-партнера члена ради директорів Facebook Марка Андріссена. Горовіц виділяє керівників воєнного часу і мирного часу. Хороший керівник, за його словами, повинен інтерпретувати обставини в конкретний момент і вирішувати, який з цих двох типів йому підходить. "У воєнний час компанія бореться з неминучою екзистенційною загрозою", — пише він. Керівник воєнного часу повинен відповідати на ці загрози.

Оскільки Facebook був під облогою останні два роки, це справило сильне враження на Цукерберґа. Він заявив, що раніше мав розкіш бути керівником мирного часу. (Сумнівне самовизначення, як для лідера, який цитував Цицерона і переводив всіх на посилений режим роботи, щоб випередити Google, Snapchat і Twitter.) Цукерберґ сказав присутнім відтепер вважати його керівником воєнного часу.

Він особливо наголосив на одній зміні. Горовіц сформулював це так: "Керівник мирного часу націлений на мінімалізацію конфлікту. Керівник воєнного часу не заохочує пошук консенсусу і не толерує суперечностей". Цукерберґ сказав своїй управлінській команді, що тепер він як керівник воєнного часу муситиме казати всім, що робити.

Деякі учасники зустрічі сприйняли це як натяк на те, що їхнє завдання — мовчати і виконувати його накази. Коли я запитав у Цукерберґа про це припущення, він його заперечив. "По суті, я сказав команді, що таким бачу теперішній режим роботи, — пояснює він свою заяву. — Ми маємо рухатися швидко і приймати рішення, залучаючи всіх меншою мірою, ніж зазвичай або ніж нам хотілося б. Думаю, лише так ми можемо досягнути необхідного прогресу".

Я запитав у нього, чи його виснажує роль керівника воєнного часу, чи навпаки — розважає. Він помовчав у своїй звичній манері. Око Саурона. "Ви давно мене знаєте, — сказав він нарешті. — Я не націлений нарозваги".

Внутрішнє оголошення Цукерберґа вказувало на те, як багато уваги він приділяв неприємностям, що спіткали компанію після того, як вони з Сандберґ визнали свою провину. Цукерберґ вважав, що компанія підкріплювала ці вибачення низкою нових продуктів і систем, покликаних виправити недоліки і слабкі місця, які зробили можливою дезінформацію, вплив на вибори та порушення конфіденційності. Компанія Facebook запровадила зміни якраз перед виборами у Франції 2017 року і уникла найгірших наслідків, які виникли в США та на Філіппінах.

Вона використовувала трудомістку стратегію під час проміжних виборів у США 2018 року. Попри те, що Цукерберґ визначав своїм головним завданням виправлення помилок Facebook, він не збирався зменшувати свої амбіції і здаватися на милість конкурентів. Компанії потрібно було рухатися вперед.

У травні 2018 року, напередодні конференції F8 я поговорив із Цукерберґом про нові продукти, які він збирався анонсувати, і про його підхід до самого анонсу. Він знав, що йому слід демонструвати каяття і говорити про те, як він збирається все виправити. Проте потрібно було також оголошувати нові продукти. "З одного боку, обов’язки щодо безпеки людей — чесні вибори, фейкові новини, конфіденційність даних тощо — дійсно ключові, — сказав він. — А з іншого боку, у нас є обов’язок перед нашою спільнотою забезпечувати той досвід, якого від нас очікують".

Згідно з інженерною логікою, перші п’ятнадцять хвилин виступу були присвячені зміцненню довіри, стільки ж часу — анонсу нових продуктів, "рухові вперед".

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На деяких фронтах компанія рухалася обережно. Вона розробила продукт під назвою Portal — дисплей з камерою і мікрофоном для відеозв'язків з рідними і друзями. Натомість більш розважливі працівники зрозуміли, що представляти пристрій, який нагадує систему домашнього спостереження, через декілька тижнів після скандалу з Cambrdige Analytica — не найкраща ідея. Натомість у Цукерберґа був напоготові ще один продукт. Він називався Dating і передбачав створення нових і дуже особистих досьє на користувачів Facebook.

Тоді я запитав у нього, чи впевнений він, що слід представляти продукт, який містить дуже особисту інформацію, після такого падіння довіри до Facebook.

Він сказав, що Facebook зосереджується на важливих відносинах — що може бути важливішим за те, з ким ви зустрічаєтеся? Крім того, Цукерберґ пояснив механізми захисту інформації в цій функції. Ми перейшли на іншу тему, аж раптом він повернувся до моїх зауважень щодо продукту Dating.

"Те, що ви ставите таке запитання, цілком логічно, — сказав він. — А як ви думаєте: чи варто зараз говорити про це?".

"Думаю, ні", — відповів я.

"Це продовження того, про що ми говорили спочатку, — сказав він. — Мені цікава ваша думка щодо того, як будуть сприйняті ці оголошення. Чи не виглядатиме так, ніби ставимося несерйозно до всього іншого. Тому що головне для мене — довести, що ми ставимося до цього серйозно".

Він не збирався обманювати себе. Повернення довіри — тривалий процес. Мабуть, на це було потрібно три роки. Натомість він вважав, що певні зрушення вже є.

Попри негативні повідомлення в пресі, Facebook Dating запустили того року на декількох менших ринках, а в США — у вересні 2019 року. А Portal надійшов у продаж ще в 2018 році. Оглядачам він сподобався, але вони не радили його купувати, тому що, за їхніми словами, довіряти Facebook не можна.

Цукерберґ недаремно хвилювався щодо реакції користувачів та розробників. У 2018 році, коли він збирався повернути довіру до компанії, ставлення до неї лише погіршилося. Попри її спроби вдосконалити продукти, постійний потік критичних статей погіршував її репутацію.

Спочатку стало відомо, що обмеження доступу до даних, яке мало б набути чинності через рік після оголошення 2014 року, діяло не для всіх. Деякі великі компанії, як-от Airbnb, Netflix та Lyft, потрапили до білого списку і зберегли доступ до цієї інформації . (У цьому списку також був сайт Hot or Not, який в 2003 році надихнув Цукерберґа на створення Facebook.) Особливо незручним було те, що частина цих подробиць стала відома з судового позову компанії Six4Three, якій обмежили доступ до даних. Компанія Facebook цілком заслужено відсторонила від платформи його застосунок Pikins, в якому можна було знайти фотографії друзів в купальниках та іншому відвертому одязі. За це вона отримала судовий позов, який призвів до оприлюднення викривальних листів.

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Це лише один приклад того, як відбувалися викриття. Щодня десятки репортерів найавторитетніших видань і фінансованих благодійниками сайтів прокидалися зранку і починали шукати бруд на Facebook. Це було неважко. Іноді достатньо було знайти шокуючу ваду в рекламному продукті Facebook, наприклад, спрямування реклами на "юдофобів". Це була одна із неоднозначних категорій, яку пропонував алгоритм рекламного продукту самообслуговування після введення слова "юдеї".

Журналісти-розслідувачі видання ProPublica виявили 2 274 потенційних користувачів, які Facebook відносив до цієї категорії. Всього категорій було понад 26 000 і, вочевидь, компанія Facebook їх ніколи не переглядала. "Я чудово розумію, як це сталося", — каже Антоніо Ґарсіа Мартінез, колишній менеджер рекламного продукту, який працював над цією функцією.

"Facebook надає дані користувачів, зокрема, сторінки, які вони вподобали, дані профілю тощо. Я називав це "Проектом Чорізо" на честь виробника ковбаси, адже саме таким був принцип роботи. Ви вводите дані і отримуєте теми". По суті, для того, щоб опрацьовувати великі обсяги інформації, Facebook створив систему на основі штучного інтелекту, який погано розуміє, що є образливим для людей, а що — ні. Цей штучний інтелект міг створювати категорії на кшталт "юдофобів". Пізніше Facebook видалив ці категорії.

"Ми знаємо, що нам є над чим працювати", — сказав Роб Літерн, виконавчий директор, який відповідав за етичність реклами.