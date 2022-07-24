Від килимів до холодильників: російські військові продають крадене майно українців

Окупаційні війська росії почали продавати награбоване в Лисичанську та Сєвєродонецьку майно українців. Переважно побутові речі, техніку та навіть килими везуть на ринок у Старобільську.

Про повідомив журналістам 23 липня голова військової адміністрації Валерій Шибіко. Також від розповів, яка загалом ситуація в місті.

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Лисичанськ поділили на сектори

Наразі окуповане місто розділене на кілька секторів. Місцевис жителям заборонено виходити зі своєї "зони".

За словами посадовця, росіяни це зробили для полегшення роботи по виявленню проукраїнських людей. Водночас окупанти займаються грабунками.

Є інформація, що ринок Старобільська забитий товарами, які вкрали в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Продають все, що змогли вкрасти: килими, вони дуже полюбляють пральні машини та холодильники. Це такий тренд у них (окупантів – 24 канал),

– сказав Шибіко.

Також він зазначив, що часто представники окупаційних військ заселяються у квартири людей, які евакуювалися з міста.

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