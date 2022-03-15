Від початку війни на кордоні спіймали майже 700 військовозобов'язаних чоловіків

В Україні більшість чоловіків мужньо вирушають на фронт і боронять території рідної країни, щоб в майбутньому жити під мирним небом. Втім, не всі є патріотами, скоріше їх можна назвати боягузами.

Так, чимало чоловіків призовного віку продовжують спроби втечі за кордон. За даними Державного бюро розслідувань, таких випадків було вже майже 700.

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691 військовозобов'язаний чоловік хотів перетнути кордон

Працівники ДБР постійно контролюють ситуацію на державних кордонах України, й вживають заходів щодо недопущення незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку – 18 – 60 років.

За цей час співробітники Бюро спільно з прикордонниками не допустили перетин кордону 691 громадянином України, виїзд яких в умовах воєнного стану був обмежений,

– йдеться в повідомленні.

Також було розпочато досудове розслідування у 6 кримінальних провадженнях, зокрема:

Незаконне перетинання державного кордону;

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Крім того, працівники ДБР проводять фільтраційні заходи громадян Росії, які хочуть виїхати або в'їхати до України, навіть із застосуванням поліграфу.