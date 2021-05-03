Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен збирається відвідати Київ 5–6 травня. Візит високопоставленого заокеанського гостя виглядає своєрідним містком, що з'єднує Україну з глобальним світом. Далі – читайте російською.

Причем предыдущий подобный мостик был переброшен относительно недавно: предшественник Блинкена, республиканец Майк Помпео, навещал нас в конце января 2020 года. Прошло менее полутора лет, и, тем не менее тогдашние события кажутся приветом из другой жизни.

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Сюрприз для Украины и США

Мировая реальность успела измениться до неузнаваемости. Пятнадцать месяцев назад, во время приезда Майка Помпео, "пандемия", "локдаун" и "коронакризис" еще не пополнили наш обиходный лексикон. Новую коронавирусную инфекцию считали проблемой китайцев, и казалось, что власти КНР с ней справляются, а эпидемия не выйдет за пределы Поднебесной. Никто не верил, что ближайшее будущее человечества – это перекрытые границы, переполненные больницы, бесконечные карантины и погоня за вакцинами. Такой поворот событий застал врасплох и неустроенную Украину, и могучую Америку.

Впрочем, тогдашняя неготовность к худшему не ограничивалась проблемами здравоохранения.

Украинский визит Помпео проходил под знаком импичмента президенту Трампу, сблизившего наши страны самым пренеприятным образом. Токсичный "Ukrainegate" фактически приравнял ведущую западную демократию к бедной и коррумпированной Украине, шокировав всех.

Но мало кто в Киеве и Вашингтоне мог предположить, что это лишь начало, и что в последующие месяцы планка американской политики рухнет еще ниже.

Впереди были бурные расовые протесты, скандальные президентские выборы, непризнание их результатов действующим американским лидером, штурм Капитолия протестующими, второй по счету импичмент Дональда Трампа… Американцы пережили кризис, не имевший аналогов в новейшей истории США. Что ж, хочется верить, что новая администрация Белого дома в состоянии залечить национальную травму, и если в прошлом году Майк Помпео был посланцем больной Америки, то Энтони Блинкен – посланник Америки выздоравливающей.

Хотя за прошедшее время Печерские холмы пострадали меньше Капитолийского, серьезные перемены затронули и украинскую власть. Госсекретарь Помпео еще застал Богдана в президентском офисе, Гончарука в правительстве и Рябошапку в генпрокуратуре. А сейчас это полузабытые призраки из прошлого Зе-команды, наполненного иллюзиями и необоснованными надеждами.

Что изменилось?

Правда, и сегодняшний Владимир Зеленский – уже не тот, что некогда встречал Помпео в Киеве. В январе 2020-го глава государства оставался баловнем судьбы, которого только-только настигли первые болезненные удары – "Ukrainegate" и сбитый в Иране украинский лайнер. Причем в обоих случаях президент-дилетант был явно растерян, не ожидая от жизни таких подвохов: ведь ранее у него все шло как по маслу.

Однако последующие пятнадцать месяцев несколько закалили Владимира Александровича как политика.

Внутренний кризис на Банковой и приход коронавируса в Украину, развал президентского монобольшинства в Раде и унизительное поражение на местных выборах, дерзкая атака на Медведчука и российские военные игры у наших границ – это и многое другое послужило для гаранта неплохой жизненной школой. И остается надеяться, что опыт, приобретенный Зеленским, поможет не упустить те возможности, которые открываются перед Украиной с приездом нового госсекретаря США.