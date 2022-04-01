Від потужності вибуху аж присідаєш, – журналістка про удар по Харкову

У Харкові люди активно повертаються до роботи. Проте окупанти не перестають атакувати місто, цього разу потужний вибух стався в центрі.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка з Харкова. За її словами, російські вояки завдали ракетного удару по Харкову 31 березня.

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"Один ракетний удар вчора (31 березня – 24 канал) був в центрі Харкова, місце не повідомляю. Але ми по роботі перебували саме в центрі і відчули дуже потужний вибух, звук. Від цього аж присідаєш", – повідомила журналістка.

Згідно з її інформацією, вибух був далеко, проте через нього навіть спрацювала сигналізація, удар був потужним.

Водночас окупанти протягом доби обстрілювали Харківську область. За даними кореспондентки, найбільше росіяни застосовували "Гради".

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