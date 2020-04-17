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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      БЛОГ Олена Трибушна
      Шеф-редактор 24 каналу

      Від держави з любов'ю: 25 абсурдних парадоксів про коронавірус

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      Коронавірусні протиріччя / Getty Images

      Короткий посібник з коронавірусу.

      Не знаю, откуда этот текст, но он так прекрасен, что я его даже перевела с английского, немного сократив и адаптировав к украинским реалиям. Инджой.

      Оюратите внимание: Лечение коронавируса в Италии и Украине: мне страшно за нашу страну

      1. Из дома выходить нельзя, но если очень нужно, то можно.
      2. Маска не нужна, но обязательна. И совершенно бесполезна, но если вам приходится ее носить, то может спасти.
      3. Перчатки не помогут, но могут и помочь.
      4. Магазины закрыты, за исключением тех, которые открыты.
      5. Вирус смертельный, но не слишком страшный, с тем лишь исключением, что иногда он приводит к мировым катастрофам.

      6. В больницу ходить нельзя, если только вам туда не нужно.
      7. В супермаркетах нет проблем с продуктами, но многие продукты там отсутствуют.
      (...) 9. Вирус не заразен для детей, кроме тех детей, которые им заразились.
      10. Вирус не заразен для животных, но был один кот в Бельгии, у которого тестирование выявило коронавирус еще в феврале, когда ни у кого его еще не выявили, плюс кое-где заболело пару тигров.

      11. Вы поймете, что у вас коронавирус, по множеству симптомов, но можете болеть и бессимптомно. Можете иметь симптомы, не будучи больным. И можете быть заразным, не имея симптомов.

      12. Чтобы не заболеть, нужно хорошо питаться и заниматься спортом, но из дома лучше не выходить и питаться тем, что есть в доме.
      13. Желательно дышать свежим воздухом, но когда ты выходишь подышать свежим воздухом, то ловишь на себе косые взгляды. А дышать в парках вообще запрещено.
      14. Ни в коем случае нельзя контактировать с пожилыми людьми, потому что они особенно уязвимы по отношению к вирусу, но над пожилыми людьми нужно взять шефство и приносить им еду и лекарства.
      15. Если вы вдруг заболели, то выходить на улицу нельзя, но в аптеку можно.

      16. Рестораны закрыты, потому что могут быть источником инфекции, но можно заказать еду из ресторана, которую могли готовить люди, которые могут быть источником инфекции.
      17. Каждая статья или интервью, написанные, чтобы погасить панику, начинаются словами "я не хочу сеять панику, но…"
      18. Вам не стоит видеться с вашими пожилыми родителями, но вы спокойно можете находиться в одном салоне такси с таксистом такого же возраста, как ваши родители.
      19. Вирус живет на разных поверхностях 2, нет – 4, нет – 6 часов. А может, не часов, может дней. Он погибает при жаркой погоде, но не обязательно.

      Рекомендуем! Коронавирус с нами надолго: что будет после 24 апреля

      (...) 22. Нужно сохранять социальную дистанцию, но исследования показывают, что иногда вирус распространялся на расстояния, ее превышающие.
      23. Мы ведем статистику умерших от коронавируса, но не знаем, сколько людей инфицированы, поскольку тесты на вирус делаем только тем, кто уже при смерти, чтобы убедиться, что они умерли именно от коронавируса
      24. Лекарства от коронавируса нет, но одно есть.
      25. Мы должны оставаться в самоизоляции, пока не прекратится распространение вируса, но распространение вируса прекратится только тогда, когда мы приобретем коллективный иммунитет, а для этого все должны заразиться и переболеть.

      Перевод авторский, сокращенный.

      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Публікації Тести на коронавірус
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