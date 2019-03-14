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      Від раку помер капелан-доброволець війни на Донбасі: у його дружини теж рак

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      Помер доброволець медбатальйону "Госпітальєри" Сергій Мороз (позивний "Фрост")
      Помер доброволець медбатальйону "Госпітальєри" Сергій Мороз (позивний "Фрост") / Фото з соціальних мереж

      Військовий капелан і доброволець-парамедик медичного батальйону "Госпітальєри" Сергій Мороз (позивний "Фрост") помер у ніч проти 14 березня. Він врятував життя сотням українських військових, які захищали країну на Донбасі.

      У лютому 2018 року в Мороза виявили гліобластому – пухлину мозку. Недуга перебувала вже на четвертій стадії, тож видалення пухлини у дніпровському госпіталі імені Мечникова не врятувало життя добровольця. Без батька залишилися 2 синів віком 14 та 18 років.

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      Про смерть Мороза повідомила його дружина Тетяна, у якої теж рік тому виявили онкологічне захворювання. Тож зараз жінка потребує допомоги.

      Ми тримали один одного за руки в найважчі часи. Ми любили один одного, незважаючи ні на що. У мене в серці – мир і спокій, тому що ти зараз з нашим Небесним Татом і в Ісусових обіймах. Чекаю на зустріч, моє кохання Сергій Мороз,
      – написала дружина померлого добровольця.

      Прощання з Сергієм відбудеться в Івано-Франківську в Народному домі "Просвіта", що на вулиці Михайла Грушевського, 18.

      15 березня о 17:00 – прощання та панахида.

      16 березня о 10:30 – похорон.

      Що відомо про Сергія Мороза "Фроста"? Сергій був івано-франківським підприємцем (будівництво), капеланом і парамедиком Української добровольчої армії медичного батальйону "Госпітальєри". На Майдан у Київ боєць не їздив через розчарування "помаранчевими" зрушеннями. Проте блокував разом з іншими івано-франківських "беркутівців", щоб ті не рушили у столицю. З початком боїв на Донбасі Мороз згорнув свій бізнес пройшов вишкіл на полігоні та закінчив медичні курси. Згодом чоловік опинився серед "госпітальєрів", де взявся за обов’язки водія-парамедика. Дружина Тетяна їздила разом з чоловіком на Донбас. Вона координувала волонтерську допомогу, яка надходила в "Госпітальєри".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Жертви Втрати Добровольці АТО Волонтери Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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