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      От рака умер капеллан-доброволец войны на Донбассе: у его жены тоже рак

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      Умер Сергей Мороз от рака - капеллан-доброволец на Донбассе
      Умер доброволец медбатальона "Госпитальеры" Сергей Мороз (позывной "Фрост") / Фото из социальных сетей

      Военный капеллан и доброволец-парамедик медицинского батальона "Госпитальеры" Сергей Мороз (позывной "Фрост") умер в ночь на 14 марта. Он спас жизнь сотням украинских военных, которые защищают страну на Донбассе.

      В феврале 2018 года у Мороза обнаружили глиобластому – опухоль мозга. Болезнь находилась уже на четвертой стадии, поэтому удаление опухоли в днепровском госпитале имени Мечникова не спасло жизнь добровольца. Без отца остались 2 сыновей в возрасте 14 и 18 лет.

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      О смерти Мороза сообщила его жена Татьяна, у которой тоже год назад обнаружили онкологическое заболевание. Поэтому сейчас женщина нуждается в помощи.

      Мы держали друг друга за руки в самые тяжелые времена. Мы любили друг друга, несмотря ни на что. У меня в сердце – мир и покой, потому что ты сейчас с нашим Небесным Папой и в объятиях Иисуса. Жду встречи, моя любовь Сергей Мороз,
      – написала жена умершего добровольца.

      Прощание с Сергеем состоится в Ивано-Франковске в Народном доме "Просвита" на улице Михаила Грушевского, 18.

      15 марта в 17:00 – прощание и панихида.

      16 марта в 10:30 – похороны.

      Что известно о Сергее Морозе "Фросте"? Сергей был ивано-франковским предпринимателем (строительство), капелланом и парамедиком Украинской добровольческой армии медицинского батальона "Госпитальеры". На Майдан в Киев боец не ездил из-за разочарования в "оранжевых" сдвигах. Однако блокировал вместе с другими ивано-франковских "беркутовцев", чтобы те не двинулись в столицу. С началом боев на Донбассе Мороз свернул свой бизнес, прошел выучку на полигоне и закончил медицинские курсы. Впоследствии мужчина оказался среди "госпитальеров", где взялся за обязанности водителя-парамедика. Жена Татьяна ездила вместе с мужем на Донбасс. Она координировала волонтерскую помощь, которая поступала в "Госпитальеры".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Жертвы АТО Добровольцы Потери Новости Ивано-Франковска Волонтеры
      Источник: 24 канал
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