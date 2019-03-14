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      "Он закрыл своей спиной всех собратьев": в День добровольцев украинцы вспоминают своих героев

      19 Читати новину українською
      Дмитрий Годзенко
      Дмитрий Годзенко / 24 канал

      В Украине в третий раз отметили праздник защитников, которые пошли защищать землю по зову сердца – день добровольца. 14 марта пять лет назад 500 бойцов-добровольцев из Самообороны Майдана сформировали первый батальон.

      И добровольцами считаются не только те, кто был в рядах подобных формирований. Ведь в 2014 году, когда война только начиналась, многие украинцы самостоятельно шли в военкоматы, чтобы стать на защиту государства в рядах Вооруженных Сил.

      Читайте также: День добровольца: что нужно знать об украинских воинах

      В Украине война лично коснулась чуть ли не каждую десятую семью. Не обошла она и семью военного корреспондента 24 канала Алексея Годзенко. Его отец, Дмитрий, перед тем, как уйти на фронт, был активным участником Революции Достоинства. Герой погиб на передовой, за день до собственной демобилизации.

      Он был очень честным человеком с острым чувством справедливости. Поэтому и пошел на фронт. Был год в Майорске, потом штурм Зайцево, потом Жованка,
      – вспомнил военный корреспондент Алексей Годзенко.

      Не заметить коренастого Дмитрия Годзенко, или как его называли, "Годзилу", было сложно. А автомат на плече сержанта казался маленьким пистолетом.

      Олексій Годзенко та його батько Дмитро
      Дмитрий и Алексей Годзенко

      Он был легендой даже для сепаратистов. На фронте активно боролся с контрабандой, а также умел разрядить любую напряженную ситуацию. Дмитрия уважали жители городов и сел, где он служил. Именно благодаря ему восстановили водоснабжение и электроэнергию в Майорске.


      "Годзила" был легендой даже для сепаратистов

      До своей демобилизации Дмитрий не дожил один день. В дом попала вражеская мина. Хотя в этот момент Дмитрий вообще мог быть в мирном Киеве, ведь незадолго до того получил тяжелое ранение в спину. Однако он отказался проходить реабилитацию до конца, вернулся на фронт. Командир Дмитрия часто вспоминает последние минуты жизни Дмитрия.

      Он буквально своей спиной закрыл своих собратьев. Весь удар, взрыв взял на себя. Позади него стояли ребята. И я тоже,
      – сказал командир взвода Антон Заяц.

      Сейчас семья героя активно более двух лет борются за то, чтобы Дмитрия не забыли. Они требуют, чтобы улицу Московскую, которая попадает под декоммунизацию, назвали в его честь. Однако депутаты откровенно саботируют рассмотрение вопроса на заседаниях.

      Алексей Годзенко предположил, что местный депутат боится потерять электорат – люди пожилого возраста, которые выступают против переименований.

      Наверное, Москва им дороже людей, которые защищают их,
      – заметил Алексей.

      Однако родственники настоящего героя не сдаются.

      Смотрите видео: как в День добровольцев украинцы вспомнят своих героев

       

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Потери Война на Донбассе Война
      Источник: 24 канал
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