Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія

Ініціатива української влади збільшити рентну ставку на видобуток залізної руди викликала широку дискусію. На думку багатьох економістів, різке підвищення ренти знизить конкурентоспроможність української металургії і погіршить інвестиційний клімат.

Верховна Рада розглядає зараз законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві". В одному з положень цього документу пропонується змінити рентні платежі на видобуток залізної руди. За оцінками експертів і учасників ринку, це може призвести до зростання ренти в 4-5 разів, що спровокує величезну кризу як в гірничодобувній галузі, так і в економіці України в цілому.

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А нещодавно нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич запропонував поправку до законопроєкту – підвищити рентну ставку взагалі до 50%. Експерти щодо цієї ініціативи висловлюються однозначно – це знищить галузь і зіграє на користь Росії, яка зацікавлена у хаосі в Україні.

Те, що пропонує Шуфрич, – вбити український металургійний експорт на користь Росії. Це доводить ситуацію до абсурду. Шуфрич виступає прямими і агресивним лобістом російських політичних і економічних інтересів,

– наголошує голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Крім того, за словами політолога, поправка Шуфрича – гра проти олігарха Ріната Ахметова. Так ОПЗЖ мститься йому за те, що "не пішов під Медведчука і не здався Росії".

З ним погоджується економічний експерт Борис Кушнірук, який вважає, що угрупування Медведчука, до якого входить Шуфрич, воює з Ахметовим.

Різке підвищення ренти на видобуток залізної руди, з одного боку, дії представників Ігоря Коломойського у Верховній Раді, з іншого, – Медведчука зі своїми діячами. Вони так зупинять металургійні комбінати, і це призведе до дуже суттєвих збитків для держави. Десятки тисяч людей залишаться без роботи,

– підкреслює Кушнірук.

У свою чергу, економічний експерт Сергій Фурса говорить: через тиск з боку влади на бізнес інвестиційна привабливість України знижується. Скільки інвестицій ми втратимо в результаті цього – важко уявити. Зокрема, як зазначає фахівець, є велика проблема з гірничо-металургійним комбінатом "Арселор Міттал". Компанію змусили взяти участь у будівництві онкоцентру в Кривому Розі на 15 млн євро. З цієї суми втрачено близько 10 мільярдів гривень інвестицій в Україну, які компанія скасувала.

"Арселор Міттал" – найбільший інвестор в Україну. Єдина компанія, яка приватизувала все красиво і за законом, а не отримавши підприємство через схеми. Ця компанія опинилася під сильним тиском влади, в першу чергу, – Офісу Президента,

– зауважує Сергій Фурса.

За його словами, тиск здійснювався на найвищому рівні, аж до власника "Арселор Міттал" – пана Лакшмі Міттала, який приїжджав в Україну і зустрічався з Офісом Президента.

Сергій Фурса також зауважив, що деякі податкові зміни, які пропонує влада, є позитивними – наприклад законопроєкти №1053 і №1073. Але є й негативні моменти – як у №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

"Ініціативу щодо залізної руди (у №1210 – Прим. 24) критикують дуже справедливо. Підвищення ренти на видобуток залізної руди – це було чисте бажання Коломойського, яке виникло нізвідки, воно не відповідає нормальним світовим практикам і дійсно псує інвестклімат", – наголошує Фурса.

Володимир Фесенко зауважує: є привід для раціональної дискусії з приводу законопроєкту №1210.

Не можна занадто занижувати рентні ставки на видобуток залізної руди. Держбюджет треба наповнювати. Від цього залежать пенсії, рівень зарплат у держсекторі і обороноздатність. Але й до іншої крайності не варто вдаватися. Металургія – одна з головних статей експорту. Треба зберігати її конкурентоспроможність,

– підкреслює Фесенко.

Як зазначає політолог, не варто "перегинати палицю" в прагненні забрати у бізнесу більше – це створить серйозні проблеми. Хоча, вважає він, у президента Зеленського це розуміють і намагаються знайти гнучкі рішення.

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"Якщо металургійний бізнес стане менш конкурентоспроможним у порівнянні з іншими провідними країнами, зокрема, з Росією, то ми безнадійно програємо. Треба знайти оптимальні рентні ставки на видобуток руди, думати про державний інтерес, знайти баланс, щоб не було проблем для експортерів. Занадто велике підвищення зіграє в мінус державі", – переконаний Володимир Фесенко.

Водночас, зазначає Борис Кушнірук, те, що ми зараз бачимо в економіці – результат діяльності попередньої влади.

"15 кварталів поспіль зростає економіка. Але та діяльність уряду і президента, яка зараз здійснюється, неминуче призведе до того, що економіка України слабшатиме. Зростатиме турбулентність, і потім усе це виллється в падіння економіки й девальвацію гривні", – переконаний Кушнірук.