10:52
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Публікації Статті
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія

      104 Читать новость на русском
      Видобуток руди
      Видобуток руди / 5.ua

      Ініціатива української влади збільшити рентну ставку на видобуток залізної руди викликала широку дискусію. На думку багатьох економістів, різке підвищення ренти знизить конкурентоспроможність української металургії і погіршить інвестиційний клімат.

      Верховна Рада розглядає зараз законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві". В одному з положень цього документу пропонується змінити рентні платежі на видобуток залізної руди. За оцінками експертів і учасників ринку, це може призвести до зростання ренти в 4-5 разів, що спровокує величезну кризу як в гірничодобувній галузі, так і в економіці України в цілому.

      Читайте також: Підвищення ренти на видобуток руди – бажання Коломойського, яке псує інвестклімат, – економіст

      А нещодавно нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич запропонував поправку до законопроєкту – підвищити рентну ставку взагалі до 50%. Експерти щодо цієї ініціативи висловлюються однозначно – це знищить галузь і зіграє на користь Росії, яка зацікавлена у хаосі в Україні.

      Те, що пропонує Шуфрич, – вбити український металургійний експорт на користь Росії. Це доводить ситуацію до абсурду. Шуфрич виступає прямими і агресивним лобістом російських політичних і економічних інтересів,
      – наголошує голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Крім того, за словами політолога, поправка Шуфрича – гра проти олігарха Ріната Ахметова. Так ОПЗЖ мститься йому за те, що "не пішов під Медведчука і не здався Росії".

      З ним погоджується економічний експерт Борис Кушнірук, який вважає, що угрупування Медведчука, до якого входить Шуфрич, воює з Ахметовим.

      Різке підвищення ренти на видобуток залізної руди, з одного боку, дії представників Ігоря Коломойського у Верховній Раді, з іншого, – Медведчука зі своїми діячами. Вони так зупинять металургійні комбінати, і це призведе до дуже суттєвих збитків для держави. Десятки тисяч людей залишаться без роботи,
      – підкреслює Кушнірук.

      У свою чергу, економічний експерт Сергій Фурса говорить: через тиск з боку влади на бізнес інвестиційна привабливість України знижується. Скільки інвестицій ми втратимо в результаті цього – важко уявити. Зокрема, як зазначає фахівець, є велика проблема з гірничо-металургійним комбінатом "Арселор Міттал". Компанію змусили взяти участь у будівництві онкоцентру в Кривому Розі на 15 млн євро. З цієї суми втрачено близько 10 мільярдів гривень інвестицій в Україну, які компанія скасувала.

      "Арселор Міттал" – найбільший інвестор в Україну. Єдина компанія, яка приватизувала все красиво і за законом, а не отримавши підприємство через схеми. Ця компанія опинилася під сильним тиском влади, в першу чергу, – Офісу Президента,
      – зауважує Сергій Фурса.

      За його словами, тиск здійснювався на найвищому рівні, аж до власника "Арселор Міттал" – пана Лакшмі Міттала, який приїжджав в Україну і зустрічався з Офісом Президента.

      Сергій Фурса також зауважив, що деякі податкові зміни, які пропонує влада, є позитивними – наприклад законопроєкти №1053 і №1073. Але є й негативні моменти – як у №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

      "Ініціативу щодо залізної руди (у №1210 – Прим. 24) критикують дуже справедливо. Підвищення ренти на видобуток залізної руди – це було чисте бажання Коломойського, яке виникло нізвідки, воно не відповідає нормальним світовим практикам і дійсно псує інвестклімат", – наголошує Фурса.

      Володимир Фесенко зауважує: є привід для раціональної дискусії з приводу законопроєкту №1210.

      Не можна занадто занижувати рентні ставки на видобуток залізної руди. Держбюджет треба наповнювати. Від цього залежать пенсії, рівень зарплат у держсекторі і обороноздатність. Але й до іншої крайності не варто вдаватися. Металургія – одна з головних статей експорту. Треба зберігати її конкурентоспроможність,
      – підкреслює Фесенко.

      Як зазначає політолог, не варто "перегинати палицю" в прагненні забрати у бізнесу більше – це створить серйозні проблеми. Хоча, вважає він, у президента Зеленського це розуміють і намагаються знайти гнучкі рішення.

      Читайте також: Зростання вартості видобутку руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, – Волинець

      "Якщо металургійний бізнес стане менш конкурентоспроможним у порівнянні з іншими провідними країнами, зокрема, з Росією, то ми безнадійно програємо. Треба знайти оптимальні рентні ставки на видобуток руди, думати про державний інтерес, знайти баланс, щоб не було проблем для експортерів. Занадто велике підвищення зіграє в мінус державі", – переконаний Володимир Фесенко.

      Водночас, зазначає Борис Кушнірук, те, що ми зараз бачимо в економіці – результат діяльності попередньої влади.

      "15 кварталів поспіль зростає економіка. Але та діяльність уряду і президента, яка зараз здійснюється, неминуче призведе до того, що економіка України слабшатиме. Зростатиме турбулентність, і потім усе це виллється в падіння економіки й девальвацію гривні", – переконаний Кушнірук.

      blog_ava
      Головні новини 21 жовтня: скандал з Гонтаревою і "Кварталом", Сивохо в РНБО і загибель Кутового
      сьогодні
      3555
      Теги: Публікації Податки Бізнес Законодавство Статті Металургія Податковий кодекс
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      сьогодні , 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      Наталя Сколоздра 101
      Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      сьогодні , 09:30 Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      104
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сьогодні , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 495
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      сьогодні , 07:15 Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      Ірина Поліщук 10669
      Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      21 жовтня , 22:00 Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      Галина Янченко 2174
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук