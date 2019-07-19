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      Від Зеленського чекають чуда, – Садовий про проблеми в Україні

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Фото 24 каналу

      Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий переконаний, що українці зараз, після президентських виборів і напередодні парламентських, очікують від влади чудо. Але важливо, аби до влади прийшли люди, які будуть служити народу, а не просто заробляти великі гроші.

      Садовий в ефірі "Право на владу" наголосив, що українці весь час жили не у справедливості, а в обмані. До влади постійно приходили люди, які обіцяли золоті гори, але реально просто грабували і дурили народ.

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      За словами лідера "Самопомочі", сьогодні українці очікують, що станеться чудо. Усе це через нові і красиві обличчя, які балотуються у парламент.

      Але я страшенно переживаю, коли бачу, що до влади йдуть бізнесмени. Тому що бізнесмен завжди має мету – отримати прибуток. А у владі треба служити. Хочеш гроші – йди у бізнес, хочеш славу – йди у владу. Тому, сьогодні люди не розуміють, що чекає наступний парламент. От ми говоримо, що потрібен мир, треба припинити війну, треба перемогти, – для цього усього потрібні гроші,
      – сказав Садовий.

      Він відзначив, що сьогоднішнє звернення президента Володимира Зеленського до західних інвесторів, аби вони вкладали гроші в Україну, було дуже хорошим. Адже наразі українському бізнесу дуже важко конкурувати з виробниками інших країн світу.

      Також мер Львова додав, що українці живуть зараз у дуже складний час, коли потрібна консолідація політикуму і людей. Тому він відзначив, що люде чекають чуда і від новообраного президента Зеленського.

      "І те, що він можливо багато чого не знає,  для нього ймовірно є дуже великим порятунком. Йому треба буде робити нестандартні речі. Але ще раз наголошую, ніхто у світі нам не допоможе, нас усі будуть використовувати і будуть думати, як нас заробити. Наша сила у нас самих", – підсумував лідер "Самопомочі".

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Володимир Зеленський Самопоміч
      Джерело: 24 Канал
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