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      Від зростання цін на дизпаливо і газ виграє тільки завод "Укртатнафта", – Куюн

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      Сергій Куюн / biz.censor.net.ua

      В Україні може істотно подорожчати автомобільне паливо.

      Причина у спробі українських виробників підняти мита на поставки з Росії через звернення ПАТ "Укртатнафта" і АТ "Укргазовидобування" в Мінекономіки з пропозицією провести антисубсидиційного розслідування імпорту дизпалива з РФ і ввести мито на імпорт дизельного палива і скрапленого газу.

      За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, вартість дизельного палива може вирости внаслідок даної ініціативи для споживачів на майже 1,5 гривні, при цьому навантаження на економіку України тільки за рік складе 11 мільярдів гривень, повідомив Куюн в ефірі 24 каналу.

      "Дизельне паливо – це основа, це кров економіки. Тобто залізниця, армія, промисловість – це основні споживачі дизельного палива. І вони заплатять більше. Це знизить їх конкурентоспроможність, це призведе до підвищення тарифів. І до того, що знову таки, все заплатить споживач в магазині або на заправній станції і так далі", – заявив експерт.

      При цьому, за словами Куюна, від цього виграє тільки один український виробник.

      "Це завод "Укртатнафта", який належить до сфери впливу олігарха Ігоря Коломойського. І виходить так, що люди заплатять гроші за те, що підприємство олігарха було успішним і працювало з прибутком. Хоча я думаю, що було б більш логічно, якщо підприємець би вклав гроші в це підприємство, зробив би його більш конкурентоспроможним, встановив би там сучасне обладнання, яке б дозволило бути більш прибутковим. Йдеться зараз так: ви нам допоможіть за ваші гроші, а ми подивимося, може ми щось зробимо, але ми не обіцяємо", – заявив Куюн.

      За його словами, за останні 9 років це вже третя спроба ввести мита на імпорт пального.

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      Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Ігор Коломойський Укрнафта Газ Пальне
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