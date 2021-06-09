Видання NYT повідомило, що на Марсі ростуть кавуни: статтю вже видалили та все пояснили

На сайті видання The New York Times ввечері 8 травня з'явилась стаття про те, що на Марсі виявили плантацію кавунів. Невдовзі цю новину видалили, а згодом видання написало пояснення.

Навіть попри те, що стаття була на сайті не довго, читачі встигли побачити її та зробити скриншот. Саме тому представникам видання довелося все пояснювати.

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Заголовок статті був таким: "На Марсі знайшли поля кавунів – поліція".

Зростання іншопланетних фруктів стало причиною перенасичення навколоземного простору кавунами. ФБР відмовилося коментувати повідомлення,

– мовилось у матеріалі.

Автор публікації – Джо Шмо.

Статтю назвали помилковою

Стаття була на сайті менш ніж годину. Коли її видалили, то з'явилося повідомлення, що сталася "помилка". На сайті проводили тестування внутрішніх систем адміністрування контенту. Саме у цей час матеріал випадково опублікували.



Стаття про кавуни на Марсі / Скриншот futurism

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