Відбитки пальців дітей та "живе" фото: нові правила отримання шенгенських віз

Європейський Союз планує посилити видачу шенгенських віз. Це зроблять для того, аби посилити безпеку в регіоні.

Відтак претендентів на отримання віз ретельніше перевірятимуть. Зокрема посилять інтеграцію баз даних країн-членів ЄС.

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Нові правила для отримання шенгенської візи

Згідно з пресрелізом Ради Євросоюзу, одними зі змін є:

здача відбитків пальців дітьми;

"живе" фото під час подачі заяви на отримання Шенгену, зокрема для дітей віком до шести років.

Відповідні правила пояснили тим, що необхідно боротись з торгівлею дітьми. При виїзді з Шенгенської зони чи після закінчення терміну дії візи біометричні дані дітей до 12 років видалятимуть. Про інших отримувачів віз така інформація буде зберігатись у базах упродовж 5 років.

Люди, старші за 75 років, мають право не здавати відбитки своїх пальців. Адже з віком якість відбитків погіршується.

Відповідно до пресрелізу, оскільки бази держав-членів ЄС будуть інтегровані, то буде можливість отримувати інформацію про короткострокові і довгострокові візи.

Також вони матимуть інформацію про посвідку на проживання. Відтак буде дозволене вільне пересування по шенгенській зоні. Відзначимо, що невдовзі Європейський парламент має затвердити документ. Раніше його схвалила Рада Європейського Союзу.

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