Близько 20 воїнів вже 200 діб "на нулі": Сирський відповів, чи відбуваються обіцяні ротації
Наприкінці квітня Олександр Сирський підписав наказ, відповідно до якого військовослужбовці не повинні перебувати на передовій більше за два місяці. Генерал зізнався, чи виконується зараз його наказ у війську.
Головнокомандувач наголосив, що тримає питання ротацій захисників на особистому контролі.
Наскільки ефективно відбуваються ротації на передовій?
Перевірки показали: у 72% випадків ротації військових провели відповідно до наказу, який передбачає перебування на передовій не довше двох місяців.
Водночас частина бригад не виконала ці вимоги. Через це близько двох десятків військовослужбовців у ЗСУ перебувають на передовій без ротації вже 200 діб і довше.
Нами вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення. Наші воїни заслуговують на гідне ставлення,
– наголосив генерал.
Сирський підкреслив, що командири мають забезпечувати своєчасну ротацію військових не лише на папері, а й на практиці.
За його словами, інколи заміна бійців на найнебезпечніших позиціях потребує складної операції із залученням дронів, розвідки та інших підрозділів. Водночас він дода, що головне в таких випадках – відповідальність командира, адже підготовлених військових для ротацій достатньо.
Також головком заявив, що життя і здоров'я українських захисників мають бути пріоритетом, тому потрібно використовувати всі можливості для їхньої ротації.
Він уточнив, що рішення про утримання позицій мають ухвалюватися з огляду на їхню військову доцільність, а не заради формального збереження лінії на карті.
Нагадаємо, що наказу Сирського передував скандал навколо бійців 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку.
Військові впродовж 8 місяців перебували на позиціях із постійним браком їжі та питної води.
Після того, як ця історія набула розголосу, Генштаб повідомив про звільнення командирів 14-ї бригади та 10-го корпусу. Причиною назвали приховування реальної ситуації на фронті, втрату позицій і прорахунку в забезпеченні військових.