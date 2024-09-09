Стрибок у висоту від польського паралімпійця з однією ногою розірвав інтернет: неймовірне відео

Польський легкоатлет Лукаш Мамчарж здивував фанатів під час виступу на Паралімпіаді-2024. Хлопець вирішив здійснити стрибок у висоту на одній нозі.

У Парижі завершились Паралімпійські ігри-2024. Збірна України посіла сьоме місце у загальному заліку, здобувши 82 медалі різного ґатунку, пише 24 Канал.

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Неймовірний стрибок

Втім окрім спортивної складової Ігри дарували фанатам і яскраві емоції від досягнень людей з обмеженими можливостями. Один із найбільш епічних моментів стався під час турніру з легкої атлетики серед чоловіків.

У змаганнях зі стрибків у висоту участь взяв одноногий поляк Лукаш Мамчарж. Перед виконанням стрибка 38-річний атлет відкинув милиці та зміг на одній нозі набрати швидкість та підкорити висоту 1,77 метра.

Відео стрибка Лукаша Мамчаржа:

Попри те, що Мамчарж став сьомим, відео його виступу підкорило соцмережі. Всього за кілька днів ролик із Лукашем набрав у соцмережі Х аж 37 мільйонів переглядів. Сам поляк був шокований такою популярністю.

Щось неймовірне відбувається. Кількість повідомлень та коментарів перевищує кількість переглядів мого стрибка – 37 мільйонів. Сподіваюсь, що всі знають мою історію та усвідомлюють ті зусилля та перешкоди, через які мені довелось пройти, щоб потрапити сюди. Вдячний всім, добро повертається,

– написав Мамчарж у себе на сторінці в інстаграм.

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Історія Лукаша Мамчаржа

Відзначимо, що 15 років тому, у 2009-му, Лукаш втратив ліву ногу через ДТП на мотоциклі. Лікарі порадили хлопцю зайнятися спортом для реабілітації і той почав досягати успіхів.

До прикладу, на Паралімпіаді-2012 Мамчарж взяв бронзову нагороду у стрибках у висоту. Також поляк вигравав дві золоті медалі на чемпіонатах Європи з легкої атлетики МПК та брав нагороди на чемпіонатах світу.