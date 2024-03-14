Легіон "Свобода Росії" записав відео про "звільнення Тьоткіна" не в Росії: чому так сталось
14 березня 2024, 15:49Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Нещодавно російські добровольці розпочали операцію на території держави-агресорки. Водночас стало відомо, що відео нібито зі "звільненого" села насправді записане не там.
Телеграм-канал легіону "Свобода Росії" в середу опублікував відео "зі звільненої частини Тьоткіна" Курської області, однак виявилось, що зйомка велась у прикордонному селищі Рижівка. Про це повідомили дослідники ініціативи GeoConfirmed.
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Селище за 300 метрів від російського кордону
Представник легіону "Свобода Росії" сказав, що відео було записане напередодні "штурму Тьоткіна".
Його записали не на російській території свідомо. Це потрібно для того, аби убезпечити себе та не навести ворожий вогонь.
Представник РДК розповів деталі рейду
- Начальник штабу РДК Олександр із позивним "Фортуна" розповів в інтерв'ю російському телеграм-каналу, що підрозділ просунувся "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території та навіть взяв полонених.
- "Фортуна" повідомив, що 14 березня відновилися партизанські бої з російськими військами. В районі населених пунктів Сподарюшино та Козинки точаться бої, застосовуються бронетехніка та РСЗВ.
- Боєць розповів, що підготовка операції зайняла кілька місяців. Участь беруть загони, які повернулися з авдіївського фронту. Він зазначив, що планування та реалізацію операцій на території Росії здійснюють виключно РДК, Легіон "Свобода Росії" чи Сибірський батальйон. ЗСУ здійснюють підтримку, зокрема логістичну, лише на території України. Зокрема, надають БК та підвозять паливо.