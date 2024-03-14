Легіон "Свобода Росії" записав відео про "звільнення Тьоткіна" не в Росії: чому так сталось

Нещодавно російські добровольці розпочали операцію на території держави-агресорки. Водночас стало відомо, що відео нібито зі "звільненого" села насправді записане не там.

Телеграм-канал легіону "Свобода Росії" в середу опублікував відео "зі звільненої частини Тьоткіна" Курської області, однак виявилось, що зйомка велась у прикордонному селищі Рижівка. Про це повідомили дослідники ініціативи GeoConfirmed.

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Селище за 300 метрів від російського кордону

Представник легіону "Свобода Росії" сказав, що відео було записане напередодні "штурму Тьоткіна".

Його записали не на російській території свідомо. Це потрібно для того, аби убезпечити себе та не навести ворожий вогонь.

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