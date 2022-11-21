Зворушливий момент: форвард збірної Англії присвятив гол на ЧС-2022 хлопцю із ДЦП – відео

На початку листопада Джек Гріліш пообіцяв вболівальнику-інваліду виконати спеціальний танець під час святкування голу. Цим взяттям воріт виявився точний удар в матчі з Іраном.

У понеділок почала свій шлях на чемпіонаті світу збірна Англії. Чинний віцечемпіон Європи зійшовся з Іраном і здобув надвпевненну перемогу з рахунком 6:2.

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Останній гол за англійців забив форвард Манчестер Сіті Джек Гріліш, який з'явився на полі на 70 хвилині. Перед компенсованим часом гравець відгукнувся на простріл Вілсона і забив у першому ж своєму поєдинку на Мундіалях.

Під час святкування голу Джек виконав незвичний для себе танець, піднімаючи руки догори і вниз, пише 24 канал. Як виявилось, таким чином Гріліш передав вітання 11-річному вболівальнику на ім'я Фінлі.

У хлопця діагностований ДЦП (дитячий церебральний параліч). На початку місяця гравець Манчестер Сіті зустрівся із Фінлі і той попросив Гріліша відсвяткувати наступний його м'яч спеціальним танцем.

Джек погодився і стримав обіцянку. Доля розпорядилась так, що цим голом стало саме взяття воріт Ірану на ЧС-2022. Варто відзначити, що сестра футболіста Холлі також хвора на ДЦП.

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Відзначимо, що 27-річний Гріліш перейшов в Манчестер Сіті рік тому. Манкуніанці заплатили Астон Віллі за хавбека 115 мільйонів доларів. За цей час він забив сім голів у 55-ти матчах за клуб. Крім того, Джек награв 25 матчів за збірну Англії, забивши двічі.