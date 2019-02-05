Відключатиму мікрофон, – Парубій розповів, що робитиме із агітаторами у Раді

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що має намір боротися із потенційними агітаторами у парламенті, які намагатимуться маніпулювати українцями.

Так, на засіданні Верховної Ради 5 лютого він сказав, що вимикатиме мікрофон усім, хто вестиме виборчу агітацію. Очільник українського парламенту не хоче, щоб парламент перетворився на плацдарм для виборчої кампанії, передає "Українська правда".

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Коли я буду бачити, що під час обговорення законів хтось не обговорює закон, а веде виборчу агітацію, я буду виключати мікрофон,

– наголосив Андрій Парубій.

Він також висловив певність, що депутати таке рішення підтримають.

"Я не дозволю перетворити Верховну Раду у плацдарм для виборчої кампанії, особливо зважаючи на те, яка величезна відповідальність стоїть перед нами на цій сесії", – додав він.

Коли відбудуться президентські вибори в Україні?

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

У цьому ж році, щоправда, восени відбудуться вибори до парламенту. Ймовірна дата їх проведення – 27 жовтня.