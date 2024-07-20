Проблеми з електроенергією Росії можуть вплинути на бойові дії, – ексспівробітник СБУ

На півдні Росії низка населених пунктів залишилась без електроенергії. В окупованому Криму також тимчасові відключення світла. В Росії повідомили, що 16 липня відбувся збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС. Орієнтовно 2 мільйона росіян залишаються без електроживлення.

Про це в розмові з 24 Каналом повідомив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що тепер російські громадяни на собі відчули те, що доводиться переживати українцям через російську агресію. Він зазначив, що ця аварія спричинила великі перебої з енергозабезпеченням в Росії.

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Перебої зі світлом вплинуть на роботу ВПК

Аварія на Ростовській АЕС може значно підірвати російський військово-промисловий комплекс. Ступак озвучив, що без електропостачання заводи не зможуть виготовляти військову техніку.

"Розраховую, що перебої з електроенергією хоч на певний час вплинуть на здатність російського ВПК виготовляти техніку, амуніцію, боєприпаси, запчастини, проводити випробування. Будуть знеструмлені підприємства, які виготовляють танки й деталі до них, бронемашини. Хотів би побачити знеструмлення підприємств, які виготовляють алюміній. От немає світла, немає продукції, яку б відправили на експорт, а значить не отримають гроші, відповідно не наповнять бюджет", – озвучив Ступак.

Ступак розповів, що в мережі є багато відео, де видно як в Росії палають й падають лінії електропередач, там вводяться графіки відключень світла. Є певні регіони, куди електрику почнуть постачати тільки через 3 дні, а в деякі за тиждень, якщо не відбудеться додаткових екстрених ситуацій.

Росіяни відчують те, що відчувають українці. Навіть якщо громадяни Росії зараз почнуть купувати генератори, то вже українці все викупили, залишаються тільки китайські, які не надійні,

– підсумував Ступак.