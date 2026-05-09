Неможливо відкрити банківські додатки, месенджери: у Москві почали відключати мобільний інтернет

У Москві фіксуються масові скарги на збої в роботі мобільного інтернету. Мешканці повідомляють про неможливість користуватись месенджерами, банківськими застосунками та навіть сайтами із так званого "білого списку".

Про це інформує прапагандистське росЗМІ MSK1.

Що відомо про відключення мобільного інтернету у Москві?

Медіа зазначають, що проблеми зі зв'язком спостерігаються переважно у центральних районах столиці.

Не відправляються навіть СМС. І "білі списки" теж не працюють. Приблизно о 08:30 частина операторів відключила мобільний інтернет. Доводиться рятуватися завантаженими картами,

– пишуть жителі міста.

Нагадаємо, що Мінцифри попереджало про можливі перебої з мобільним інтернетом, а напередодні 9 травня оператори розсилали абонентам повідомлення про потенційні проблеми зі зв'язком. Таку інформацію підтверджувала влада частини регіонів Росії – вони пояснили ці заходи міркуваннями безпеки.

У Росії продовжуються обговорення щодо проведення параду 9 травня та пов'язаних із цим обмежень. Через відключення мобільного інтернету частина росіян жартома заявляє, що для відновлення зв'язку президент України Володимир Зеленський має підписати окремий указ.



Повідомлення росіян про відключення інтернету / Скриншот

Які ще обмеження ввели у Росії 9 травня?

З 13:00 до 14:00 9 травня у Москві запровадили обмеження руху транспорту та часткові зміни в роботі метро у зв'язку із святковими заходами.

Рух транспорту перекрито на окремих ділянках Москворецької та Кремлівської набережних, Пушкінській та Старій площах, а також на вулицях Тверська, Варварка, Іллінка, Мохова та Солянка.

Окрім того, станції метро в центральній частині міста тимчасово працюють лише на вхід та пересадку.

Вихід у місто обмежено на станціях "Площа Революції", "Мисливський Ряд", "Театральна", "Олександрівський сад", 2Бібліотека імені Леніна", "Боровицька" та "Арбатська".