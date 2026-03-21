На шоу "Поле чудес" заспівали пісеньку про те, як добре, що нема інтернету: росіяни обурилися
- На шоу "Поле чудес" виконали пісню про користь відключення інтернету, що викликало обурення у росіян.
- Користувачі мережі у коментарях зазначають, що відключення інтернету є кроком назад, і засуджують використання дітей у пропагандистських номерах.
Кремль обмежує доступ до мережі в різних регіонах, блокує месенджери Telegram і WhatsApp та закриває десятки VPN-сервісів, якими люди користувалися для обходу цих заборон. Влада намагається переконати росіян, що без інтернету їхнє життя стане кращим. Робить це як і зазвичай – шляхом пропаганди на ТБ.
20 березня у черговому випуску російського шоу "Поле чудес" заспівали пісню про користь відключення інтернету. Її виконала керівниця вокальної студії "Комільфо" з Волгограда Анастасія Серебрякова зі своїм дитячим колективом. Про це повідомляє видання "Верстка".
Як росіян намагаються переконати, що відключення інтернету – це на краще?
У пісні діти співають, що через відсутність інтернету "немає блогів і каналів", тому вони грають у бадмінтон.
Також у пісні йдеться про те, що "телефони ні до чого" та що "монітора синє світло" не псує дітям обід.
Крім того, у пісні закликають не хвилюватися через пропущені уроки чи заняття з репетитором, адже "в житті друзів бачити цікавіше".
Росіян переконують, що відключення інтернету – це на благо: дивіться відео
До слова, студія Серебрякової працює у муніципальному культурно-досуговому центрі "21 століття", заснованому адміністрацією Волгограда. На сайті комплексу зазначено, що Анастасія – лауреатка численних музичних конкурсів та отримала подяку від співачки Ольги Кормухіної.
Довідка: Раніше на "Поле Чудес" з'являлися учасники війни проти України. У 2024 році в програмі брав участь Сергій Дирмейко, завербований у ПВК "Вагнер". У 2025 році ведучий Якубович подарував автомобіль бійцям бригади "П'ятнашка", які сиділи в залі як глядачі. Влада України звинувачувала цю бригаду у воєнних злочинах.
Цей музичний виступ викликав обурення у росіян. У коментарях вони пишуть про те, що "відключення інтернету – це не прогрес, а регрес", а країна повертається у 80-ті роки. Крім того, користувачі засуджують використання дітей у подібних номерах.
Як у мережі реагують на пісеньку про відключення інтернету
Що відомо про обмеження інтернету в Росії?
Минулого тижня в Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих містах Росії спостерігалися перебої з мобільним інтернетом. Кремль підтвердив обмеження і пояснив, що вони вводяться для контролю сервісів і комунікацій.
За новими законами мобільні оператори повинні відключати клієнтів на вимогу ФСБ. Мета – посилити внутрішній контроль під час війни в Україні, щоб зберегти підтримку населення у разі затягування конфлікту.
У Росії перебої з мобільним інтернетом вже серйозно ускладнили життя великих міст: люди не можуть викликати таксі, оплачувати послуги чи швидко знімати готівку. Чиновники шукають окремі пристрої для закритого спілкування через недовіру до стандартних месенджерів. Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначає, що для росіян це удар по звичному комфорту й лояльності: відключення інтернету руйнує цифрову основу повсякденного життя, завдаючи проблем і побуту, і бізнесу, і роботі бюрократії.
Telegram у Росії планують повністю заблокувати вже 1 квітня 2026 року через "системні порушення законодавства". Причинами заборони є "ігнорування вимог щодо видалення забороненого контенту" та "відсутність належного захисту персональних даних росіян".