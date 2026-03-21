На шоу "Поле чудес" заспівали пісеньку про те, як добре, що нема інтернету: росіяни обурилися

Кремль обмежує доступ до мережі в різних регіонах, блокує месенджери Telegram і WhatsApp та закриває десятки VPN-сервісів, якими люди користувалися для обходу цих заборон. Влада намагається переконати росіян, що без інтернету їхнє життя стане кращим. Робить це як і зазвичай – шляхом пропаганди на ТБ.

20 березня у черговому випуску російського шоу "Поле чудес" заспівали пісню про користь відключення інтернету. Її виконала керівниця вокальної студії "Комільфо" з Волгограда Анастасія Серебрякова зі своїм дитячим колективом. Про це повідомляє видання "Верстка".

Як росіян намагаються переконати, що відключення інтернету – це на краще?

У пісні діти співають, що через відсутність інтернету "немає блогів і каналів", тому вони грають у бадмінтон.

Також у пісні йдеться про те, що "телефони ні до чого" та що "монітора синє світло" не псує дітям обід.

Крім того, у пісні закликають не хвилюватися через пропущені уроки чи заняття з репетитором, адже "в житті друзів бачити цікавіше".

До слова, студія Серебрякової працює у муніципальному культурно-досуговому центрі "21 століття", заснованому адміністрацією Волгограда. На сайті комплексу зазначено, що Анастасія – лауреатка численних музичних конкурсів та отримала подяку від співачки Ольги Кормухіної.

Довідка: Раніше на "Поле Чудес" з'являлися учасники війни проти України. У 2024 році в програмі брав участь Сергій Дирмейко, завербований у ПВК "Вагнер". У 2025 році ведучий Якубович подарував автомобіль бійцям бригади "П'ятнашка", які сиділи в залі як глядачі. Влада України звинувачувала цю бригаду у воєнних злочинах.

Цей музичний виступ викликав обурення у росіян. У коментарях вони пишуть про те, що "відключення інтернету – це не прогрес, а регрес", а країна повертається у 80-ті роки. Крім того, користувачі засуджують використання дітей у подібних номерах.

Що відомо про обмеження інтернету в Росії?