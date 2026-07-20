Блокада зв'язку в Криму: у Джанкої вимикатимуть інтернет та мобільну мережу на 16 годин на добу

У тимчасово окупованому Криму російська влада суттєво обмежила доступ до мобільного зв'язку та інтернету. У Джанкої комунікації працюватимуть лише частину доби.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Що відомо про нові обмеження в окупованому Криму?

У Джанкої мобільний зв'язок та доступ до інтернету відтепер працюватимуть лише вісім годин на добу, тоді як решту 16 годин мережу повністю вимикатимуть.

У ЦПД зазначили, що такі обмеження пов'язані насамперед із прагненням Кремля приховати переміщення військової техніки та особового складу, а також максимально ізолювати населення від інформації про ситуацію на окупованому півострові.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що цивільні жителі Криму фактично стали заручниками військових інтересів Росії, яка перетворює півострів на закриту мілітаризовану територію. Раніше стало відомо, що окупаційна влада намагається забезпечити роботу так званих "білих списків" сервісів, які залишатимуться доступними навіть під час відключень зв'язку.

Нагадаємо, на окупованому півострові дедалі гостріше відчуваються наслідки українських ударів. Постійне відключення електроенергії змушує окупантів шукати нові способи, щоб мати хоча б трішки світла.

За даними руху опору "Атеш", російські окупанти демонтують силові трансформатори з насосних станцій Північно-Кримського каналу, щоб відновлювати пошкоджені українськими ударами електропідстанції в окупованому Криму. Причиною називають дефіцит запасного обладнання та неможливість швидко виготовити або закупити нові трансформатори через санкції.

У "Атеш" зазначають, що це тимчасове рішення, яке свідчить про проблеми російської енергосистеми. Передусім обладнання використовують для забезпечення роботи військових об'єктів, залізниці, систем ППО та оборонних підприємств.