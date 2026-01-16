В Україні приглушують зовнішнє освітлення для економії енергії: кадри з різних міст

У низці міст України з 16 січня запровадили обмеження на зовнішнє освітлення. Рішення ухвалили через складну ситуацію в енергосистемі.

Заходи спрямовані на зменшення навантаження на мережу. Проте вони не стосуються, зокрема екстрених служб. Про ситуацію з освітленням у містах пише 24 Канал.

Дивіться також Кияни публікують кадри, як у будинках масово прориває труби: що відбувається

Яка ситуація із зовнішнім освітленням?

Про приглушення освітлення заявила, зокрема, Укрзалізниця. У компанії повідомили, що у Дніпрі, Києві, Львові та Харкові на залізничних вокзалах зменшили зовнішнє освітлення.

На вокзалах приглушили зовнішнє освітлення / Фото Укрзалізниці

Водночас в Укрзалізниці зазначили, що Пункти незламності на вокзалах продовжують працювати у звичному режимі.

Як влада заощаджує світло у містах?

За даними Львівської ОВА, комісія з питань ТЕБ та НС рекомендувала в регіоні вимкнути підсвітку фасадів, світлову рекламу та вивіски. Водночас зазначається, що обмеження не поширюються на лікарні, екстрені служби, правоохоронні органи та об'єкти з автономним живленням.

Громадам радять ощадливо використовувати вуличне освітлення, однак робити це виважено, щоб не нехтувати безпекою людей,

– додали у Львівській ОВА.

Також з 16 січня в Києві за рішенням Ради оборони міста архітектурно-декоративну підсвітку не вмикатимуть. Проте інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20%. Також за технічної можливості працюватиме половина ліхтарів.

Все світло повинно йти в домівки, садочки, лікарні, на критичну інфраструктуру,

– наголосив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

В Івано-Франківську також обмежать вуличне освітлення. Мер міста Руслан Марцінків звернувся до бізнесу з проханням вимкнути світлові вивіски. Місцева влада готує заходи підтримки й для людей пільгових категорій у разі погіршення ситуації зі світлом.

Тим часом у Кривому Розі зовнішнє освітлення залишать лише на центральних вулицях. Міську ілюмінацію, зокрема новорічну ялинку, вимкнуть. Кількість електротранспорту з 10:00 до 15:00 та після 20:00 скоротять удвічі.

Що змінилось із погіршенням ситуації в енергетиці?