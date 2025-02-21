В Україні знову вимикатимуть світло: чи потраплять під удар побутові споживачі

21 лютого в Україні знову будуть застосовувати графіки відключення світла. На жаль, російські атаки пошкодили низку енергооб'єктів.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Кого торкнуться нові відключення світла

21 лютого з 6:00 до 20:00 в Україні будуть застосовуватися заходи обмеження потужності, тобто відключення світла для промисловості та бізнесу.

Причиною таких заходів є нещодавні обстріли енергетичної інфраструктури Росією. Ворог останнім часом активно застосовує ударні дрони для цих завдань.

Щоб повернути енергетичні потужності до роботи, енергетики посилено працюють.

Зверніть увагу! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Детальніше про це можна дізнатися на сайтах або на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону у соцмережах.

В Укренерго також закликали ощадливо споживати електроенергію протягом цієї доби.