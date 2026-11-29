У неділю, 30 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові графіки вимкнення світла. Для побутових споживачів передбачили обмеження обсягом від 1 до 3,5 черг через наслідки ворожих ударів.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Якими будуть графіки відключень 30 листопада?

Заходи з обмеження споживання електроенергії діятимуть упродовж усієї доби. Для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень.

Обсяг обмежень для населення становитиме від 1 до 3,5 черги. Водночас конкретний час відключень залежатиме від регіону та графіків, які оприлюднює місцевий оператор системи розподілу.

Причиною обмежень є наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів і поверненням електропостачання споживачам.

Українцям радять перевіряти актуальну інформацію про відключення на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року торгівельні центри в Україні знову зіткнулися з перебоями в електропостачанні та були змушені вмикати генератори. У середньому ТРЦ працювали на резервному живленні 36 годин, що становило 11% їхнього робочого часу. Водночас електроенергія від генераторів обходилася значно дорожче за звичайну.

Для порівняння, у березні частка роботи ТРЦ на генераторах становила лише 3%, а протягом попередніх шести місяців масштабних відключень практично не було. У жовтні середній комерційний тариф на електроенергію для торгівельних центрів сягнув 13,67 гривні за кіловат-годину з ПДВ.

Натомість електроенергія, вироблена генераторами, коштувала 30,64 гривні за кіловат-годину – у 2,2 раза дорожче. Найбільше відключення впливали на Київ, де зосереджена значна частка торгівельних площ України.