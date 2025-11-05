У всіх регіонах діятимуть вимушені відключення: коли не буде світла 6 листопада
- 6 листопада в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії з 08:00 до 22:00.
- Для промислових споживачів введуть графіки обмеження потужності.
Українці продовжують відчувати наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. У четвер, 6 листопада, вимушено застосовуватимуть заходи з обмеження споживання.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Укренерго". У національній енергетичній компанії розповіли про час та обсяг відключень світла.
Коли вимикатимуть світло 6 листопада?
Графіки погодинних відключень діятимуть для українців у всіх регіонах. Вимкнення обсягом від 0,5 до 2 черг триватимуть із 08:00 до 22:00.
Окрім того, водночас для промислових споживачів введуть графіки обмеження потужності. Однак час та обсяг можуть змінитися.
Зауважте! За інформацією можна стежити на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Також в "Укренерго" закликали до ощадливого споживання електроенергії.
Яка ситуація в енергосистемі?
- У середу, 5 листопада, країна-агресорка продовжила атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, постраждали об'єкти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях.
- Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт, однак ступінь ушкодження не розголошують.
- До слова, графіки погодинних відключень вводили в Україні й 5 листопада.