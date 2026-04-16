Херсон та Миколаїв тимчасово залишився без електропостачання. Це сталося одразу після обстрілів ворога 16 квітня.

Про це повідомляють Херсонська міська рада та очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Що відомо про знеструмлення у містах?

Херсон 16 квітня опинився без електропостачання. Фахівці вже працюють над з’ясуванням причин знеструмлення та відновленням подачі електроенергії. Містян просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Водночас раніше в місті фіксувалися російські обстріли. Близько 5:00 окупанти атакували Корабельний район – під удар потрапили зупинка громадського транспорту та приватні будинки, пошкоджено вікна, фасади та автомобілі. Інформації про постраждалих на той момент не надходило.

Також близько 9:00 ворог атакував Дніпровський район дроном – постраждали двоє людей. 73-річний чоловік і 71-річна жінка дістали мінно-вибухові травми та численні уламкові поранення, їхній стан оцінюється як тяжкий. Наразі медики борються за життя постраждалих.

Чи пов’язане відключення електроенергії з обстрілами наразі офіційно не повідомляється. Причини знеструмлення уточнюються.

У Миколаєві ситуація подібна. Унаслідок ранкової російської атаки на енергетичну інфраструктуру області виникли масштабні перебої з електропостачанням. Наразі без світла залишилося місто Миколаїв, а також населені пункти Миколаївського та Баштанського районів.

Енергетичні служби вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням подачі електроенергії. Точні терміни повернення світла поки що не повідомляються. Ситуація в регіоні залишається контрольованою.

Що відомо про атаку ворога 16 квітня?