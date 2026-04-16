У Харкові внаслідок вибухів зайнявся легковий автомобіль, попередньо без постраждалих. У Немишлянському районі удар пошкодив проїзну частину, вибив вікна у п’яти приватних будинках та пошкодив газову мережу, двоє людей звернулися по медичну допомогу. На місцях працювали екстрені служби.