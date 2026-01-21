Повернути графіки відключень світла для Києва зараз не вийде, – ДТЕК

Користувачі соцмереж звертаються до ДТЕК із проханням повернути графіки стабілізаційних відключень для Києва. Однак у компанії кажуть, що наразі це неможливо.

Хоч критичну інфраструктуру й заживили, та енергосистема міста все одно перебуває в глибокому аварійному режимі. Про це повідомляє ДТЕК.

Дивіться також Чому в одних домівках вимкнень менше, ніж в інших: у ДТЕК пояснили ситуацію зі світлом у Києві

Чому у Києві тривають аварійні відключення?

У ДТЕК пояснили, що електрики для графіків бракує. Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті, тому відключення можуть бути тривалими та нерівномірними. Електроенергії в рази менше, ніж потрібно місту взимку. Саме тому діють аварійні відключення.

Ніде у світі не було такого. Нуль днів без руйнувань енергетики вже який місяць поспіль. Енергетики зайняті історичною роботою, щоб повернути нас до графіків,

– зазначили у ДТЕК.

Водночас, за даними Суспільного, міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що вже найближчими днями Київ перейде "від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків" вимкнення світла.

За його словами, над відновленням світла та тепла упродовж дня працювало 160 бригад. У нічний час на місцях будуть залучені 52 бригади.

Які ще заяви зробили у ДТЕК?