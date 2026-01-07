Набрали в рот води й мовчать, – Садовий про критичні об’єкти без світла в інших містах

Вранці 7 січня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що через відключення світла не працює частина лікарень та комунальний транспорт. Згодом він додав, що без електропостачання залишились критичні об'єкти і у інших містах України.

Втім там нібито "бояться про це говорити". Про це він сказав під час брифінгу, передає 24 Канал.

Які об'єкти відключили від електроенергії?

За словами Садового "дебати про відключення світла тривають постійно", зокрема обговорюються об'єкти, які не можна відключати від електроенергії.

Вибачте мені, очисні споруди, щоб стоки пішли в Балтійське море, ну в кінцевому випадку, не можна відключати. Ну лікарні не можна відключати. Ну електротранспорт. Це ж стосується всіх мешканців міста Львова. І всі це прекрасно знають,

– наголосив міський голова.

Садовий зазначив, що намагався зв'язатись із обленерго впродовж усього дня 7 січня, втім там сказали: "Нам прийшла команда відключати".

Також очільник Львова прокоментував заяву голови Львівської ОВА Максима Козицького, у якій мовилось, що уряд заздалегідь попереджав про зміну підходів до визначення критичних об'єктів електропостачання. Громади, за його словами, мали цілий рік, аби підготуватись до таких умов.

У відповідь Садовий зазначив, що місто постійно готується до роботи в екстремальних умовах. Він підкреслив, що для мешканців це проходить непомітно: "Жоден хворий не відчує, що медзаклади сьогодні працюють на дизель-генераторах".

Водночас голова наголосив, що подібна ситуація склалась не лише у Львові – це торкнулося й інших міст. Однак, за його словами, інші замовчують це та не озвучують проблему, побоюючись можливих наслідків та тиску з боку відповідних структур.

Що відомо про відключення світла у Львові 7 січня?