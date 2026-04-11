Частина Одеси – без світла: аварія залишила два райони без електроенергії

В Одесі 11 квітня частина мешканців залишилася без електропостачання через аварію на обладнанні. Відключення зачепили одразу два райони міста та можуть вплинути на роботу критичної інфраструктури.

Енергетики вже працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити подачу світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Що відомо про відключення світла в Одесі?

В Одесі сталася аварія на енергетичному обладнанні, внаслідок чого без електропостачання залишилися частини Хаджибейського та Пересипського районів. Через інцидент також можливі перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури.

За попередніми даними, відключення має локальний характер, однак ситуація може впливати на стабільність енергопостачання у прилеглих районах. Мешканців просять зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями.

Наразі ремонтні бригади ДТЕК вже працюють на місці аварії. Енергетики зазначають, що роблять усе можливе для оперативного відновлення електропостачання. Фахівці уточнюють, що після ліквідації пошкодження можливі короткочасні технічні перепади напруги під час повернення світла. Остаточні терміни відновлення наразі не називаються.

До уваги! В Україні знову повернули графіки відключень не лише через наслідки російських ударів, а й через поточний дефіцит електроенергії. Експерти пояснюють це одразу кількома чинниками: хмарною погодою, через яку впала генерація сонячних електростанцій, обмеженням імпорту електроенергії та зниженням цін на ринку рішенням НКРЕКП. Через це частина газової генерації перестала працювати беззбитково, а в енергосистемі виник штучно поглиблений дефіцит.

