Через відсутність світла в Одесі вже понад 2 тижні не працює електротранспорт, – ОВА
- В Одесі через проблеми з електропостачанням зупинився електротранспорт.
- Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням нормального життя в місті.
В Одесі досі спостерігається погана ситуація з електроенергією після російських обстрілів. Комунальні служби та енергетики працюють, аби місто могло жити у звичному режимі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Що відомо про ситуацію на дорогах Одеси?
Після ворожих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури Одеси в місті є проблеми з енергопостачанням. Через це не працює електротранспорт міста. Автобуси стоять вже понад два тижні.
Енергетики ДТЕК досі застосовують в Одесі вимушені аварійні відключення. Це необхідно через навантаження на енергосистему, яку частково пошкодили ворожі обстріли.
Водночас системи життєдіяльності працюють нормально, завдяки комунальним працівникам та Силам оборони України.
Після негоди в Одесі вже обробили дороги реагентами та прибирали дерева, які повалив поривчастий вітер.
Варто зазначити! Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему 30 грудня у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Обленерго вимикають світло або за графіками, або ж аварійно.
Що відомо про наслідки останніх російських атак по Одесі?
В Одесі тривають цілодобові важкі ремонти після обстрілів енергосистеми області. Вже кілька тижнів долаються наслідки масованих атак. Велика кількість обладнання була знищена, а тому фізично не можуть надати потрібний обсяг. Відтак графіків планових відключень досі немає.
Серйозна атака на місто та область сталася 19 грудня. Тоді через удар по портовій інфраструктурі загинули 8 людей, а 27 – дістали поранення.