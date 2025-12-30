Укр Рус
Через відсутність світла в Одесі вже понад 2 тижні не працює електротранспорт, – ОВА
30 грудня, 08:46
Через відсутність світла в Одесі вже понад 2 тижні не працює електротранспорт, – ОВА

Дар'я Смородська
Основні тези
  • В Одесі через проблеми з електропостачанням зупинився електротранспорт.
  • Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням нормального життя в місті.

В Одесі досі спостерігається погана ситуація з електроенергією після російських обстрілів. Комунальні служби та енергетики працюють, аби місто могло жити у звичному режимі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Що відомо про ситуацію на дорогах Одеси?

Після ворожих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури Одеси в місті є проблеми з енергопостачанням. Через це не працює електротранспорт міста. Автобуси стоять вже понад два тижні.

Енергетики ДТЕК досі застосовують в Одесі вимушені аварійні відключення. Це необхідно через навантаження на енергосистему, яку частково пошкодили ворожі обстріли.

Водночас системи життєдіяльності працюють нормально, завдяки комунальним працівникам та Силам оборони України.

Після негоди в Одесі вже обробили дороги реагентами та прибирали дерева, які повалив поривчастий вітер.

Варто зазначити! Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему 30 грудня у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Обленерго вимикають світло або за графіками, або ж аварійно.

Що відомо про наслідки останніх російських атак по Одесі?

  • В Одесі тривають цілодобові важкі ремонти після обстрілів енергосистеми області. Вже кілька тижнів долаються наслідки масованих атак. Велика кількість обладнання була знищена, а тому фізично не можуть надати потрібний обсяг. Відтак графіків планових відключень досі немає.

  • Серйозна атака на місто та область сталася 19 грудня. Тоді через удар по портовій інфраструктурі загинули 8 людей, а 27 – дістали поранення.