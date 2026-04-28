Щонайменше 7 громад без світла: на Сумщині сталося масштабне відключення електроенергії

На Сумщині зафіксовано масштабні відключення електроенергії внаслідок російських атак і сильного вітру. Без світла залишилися понад 10 тисяч споживачів у кількох громадах області.

Без світла залишилися 7 громад в області. Про це йдеться в повідомленні Сумиобленерго.

Що відомо про масштабне відключення світла на Сумщині?

У Сумській області зафіксовано масштабне знеструмлення споживачів через наслідки збройної агресії Росії та несприятливі погодні умови. Найбільше постраждала північна частина регіону, де відключення сталися внаслідок атаки російських військ.

Крім того, через сильні пориви вітру пошкоджено електромережі у низці громад, зокрема в Середино-Будській, Білопільській, Конотопській, Роменській, Краснопільській, Кролевецькій та Ямпільській.

Станом на ранок без електропостачання залишаються понад 10 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії та ліквідацією наслідків пошкоджень.

Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні, 27 квітня через сильні пориви вітру та грози знеструмлені понад 700 населених пунктів у 19 областях. Також унаслідок атак подекуди нема світла у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях. Найбільше руйнувань шквальний вітер завдав на Дніпропетровщині, Хмельниччині та Київщині.

Зверніть увагу! Експерт з енергетики Юрій Корольчук розповів 24 Каналу, що масштабні відключення світла влітку 2026 року малоймовірні навіть у разі аномальної спеки. Однак якщо Росія відновить масовані обстріли енергоінфраструктури, ситуація може погіршитися.

Що відомо про нещодавні російські обстріли?

У ніч проти 28 квітня Росія здійснила масовану атаку по території України, запустивши 123 ударні безпілотники. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість із них – за попередніми даними, було збито або подавлено 95 дронів, однак уникнути влучань повністю не вдалося.

Зокрема, внаслідок атаки дронами-камікадзе типу "Шахед" було завдано удару по місту Конотоп. Там пошкоджено лікарню, житлові та адміністративні будівлі, а також трамвайну мережу, через що рух електротранспорту довелося обмежити.

Також під ударом опинилася Нікопольщина, де поранення дістав чоловік – його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та господарську споруду. У Кривому Розі через атаку виникла пожежа, зафіксовано руйнування інфраструктури, пошкодження житлових будинків і вантажного транспорту.

Відомо, що російського удару також зазнало Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки постраждали 2 людей. Поранень дістали 40-річний та 45-річний чоловіки. Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості, а лікарі вже надають їм медичну допомогу.